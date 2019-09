Die zwei YouTuber wollten Area 51 vorab stürmen. Sie konnten fünf Kilometer in das Gebiet vordringen. Foto: Nye County Sheriff’s Office

Zwei Youtuber wollten das US-Militärgebiet Area 51 stürmen und wurden bei dem Versuch verhaftet. Hintergrund der waghalsigen Aktion dürfte eine Facebook-Veranstaltung sein, zu der mehr als 2,1 Millionen Menschen zugesagt haben. Auch hier geht es darum, das gesperrte Areal zu stürmen. Die Aktion findet am 20. September statt.

Wollten Gelände anschauen

Die zwei YouTuber wollten nun offenbar einen Frühstart hinlegen. Knapp fünf Kilometer konnten die zwei Niederländer in das Gebiet vordringen, bis von der Polizei gestoppt und verhaftet wurden. Die beiden jungen Männer hatten Kameras, Laptops und eine Drohne dabei. Gegenüber der Polizei sagten die beiden Niederländer, dass sie sich das Gelände anschauen wollten und YouTuber sind.

US Airforce rechnet mit Andrang

Sightseeing des US-Militärgebiets ist allerdings auch keinen YouTubern gestattet, weswegen den beiden Männern nun eine Strafe von bis zu 500 Dollar und sechs Monaten im Gefängnis droht. Für den Facebook-Event ist die US Airforce ebenso gewappnet. So rechnet man mit einem regen Andrang am besagten Stichtag. (red, 15.9.2019)