Nimma zam: Andreas Gabalier und Silvia Schneider. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Zwischen dem österreichischen Schlagerstar Andreas Gabalier und seiner Freundin, Moderatorin Silvia Schneider, ist es aus. Das Beziehungsende verkündete Schneider am Sonntag in einem besonders langen Facebook-Posting. "Ich sage dir, Andreas, dass ich stets nur eine ausgestreckte Hand entfernt bin, falls Du Halt brauchst", erklärte die Moderatorin des Kiddy Contest.

Es habe nicht an den unterschiedlichen Socken, die sich zusammengeknüllt in der Lade ganz unten im Schrank finden, gelegen. Auch nicht an der "offenen Zahnpastatube", wie es bei anderen Paaren der Fall sei. Trotzdem fehlten ihr die Worte, "um zu beschreiben, was ich so gerne würde". Es gehe noch nicht: "Man hat die Sprache dafür noch nicht erfunden."

Schon lange gab es Gerüchte über Beziehungs-Probleme, das Paar, das seit 2013 liiert war, hatte diese aber immer dementiert.

"Als Freunde wünschen wir uns Verbundenheit ein Leben lang, Loyalität, Zurückhaltung und Vertrauen, bis wir nicht mehr atmen können. Als Paar wünschen wir uns, dass die neuen Wege, die jeder für sich einschlagen wird, nur einen kurzen Moment lang weh tun werden", schrieb Schneider auf Facebook. (red, 15.9.2019)