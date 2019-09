Gasexplosion in "Thema", Die Sieger, Die Macht des Kartells, Der Ochsenkrieg und Radiotipps

Foto: ORF

18.30 MAGAZIN

Nano: Das Ringen um die Mobilität von morgen Die Vorstellungen einer Mobilitätswende von Autoindustrie und Umweltverbänden liegen weit auseinander. Nano diskutiert, wie eine solche Wende aussehen könnte. Im Fokus dabei: das Auto. Bis 19.00, 3sat

20.15 MAFIADRAMA

In den Straßen der Bronx (A Bronx Tale, USA1993, Robert De Niro) Für sein Regiedebüt adaptierte Robert De Niro 1993 ein Einpersonenstück des Schauspielers Chazz Palminteri: Ein Junge wird in der Bronx Zeuge eines Mordes und gerät zwischen die Fronten – der Arbeiterethos seines Vaters auf der einen und die Verlockungen der Mafia auf der anderen Seite. Palminteri brilliert in der Rolle des Mafiosos Sonny. Bis 22.05, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Die erste Sendung nach der Sommerpause: Gasexplosion war Absicht – wer haftet für die Schäden? Knapp drei Monate nach der Gasexplosion im 4. Wiener Bezirk. / Markus Stachl stellt Fragen über das Volkshilfe-Projekt "Kinderarmut abschaffen". / Margit Fischer:Familienschicksal im Holocaust. Bis 22.00, ORF 2

22.05 POLIZEITHRILLER

Die Sieger (D 1994, Dominik Graf) Ein Düsseldorfer Polizist, der gegen bestechliche Politiker und einen Ex-Kollegen ermittelt, erlebt in Dominik Grafs Der Sieger böse Überraschungen. Ein Thriller als Sittenbild. Bis 0.30, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Porträt des Kärntner Regisseurs Martin Kusej, der das Burgtheater übernimmt und auch live im Studio zu Gast ist. Außerdem: Bestseller-Autor Safran Foer, der sich aktuell mit dem Klimawandel auseinandersetzt und die "Bodyneutrality"-Bewegung. Bis 23.20, ORF 2

23.45 DROGENTHRILLER

Traffic – Die Macht des Kartells (Traffic, MEX/ USA 2000, Steven Soderbergh) Mit fahrigen Handkameraeinstellungen, parallel laufenden Handlungssträngen breitet Regisseur Steven Soderbergh (Sex, Lügen und Video) ein komplexes Drogendrama aus, das sich der Thematik von unterschiedlichsten Perspektiven nähert. Bis 2.00, HR

23.50 JUBILAR

Julieta(ESP 2016, Pedro Almodóvar) Am 25. September wird der spanische Starregisseur Pedro Almodóvar 70 Jahre alt. Im Anschluss an eine Cine Kino-Folge über das Filmland Spanien mit wichtigen Momenten der Filmgeschichte. Um 23.50 Uhr folgt Julieta, Amodóvars atmosphärisch dichte Verfilmung von drei Erzählungen der kanadischen Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro. Bis 1.20, ORF 2

Foto: ORF

0.30 STUMMFILM

Der Ochsenkrieg (D 1920, Franz Osten) Dürfen Kühe auf die Weide? Der Ochsenkrieg war 1920 das erste Werk der späteren Bavaria Film, gedreht 1919. Den Soundtrack für die restaurierte Fassung hat Haindling-Sänger Hans-Jürgen Buchner komponiert. Bis 2.00, Arte