René Aufhauser ist einer der Männer im Hintergrund, Erling Haaland spielt sich derzeit stark in den Vordergrund. Foto: GEPA pictures/ Harald Steiner

Kaum jemand hat so viel Red-Bull-Vergangenheit wie René Aufhauser. 2005 wechselte der Steirer zum frisch gegründeten Fußballklub von Dietrich Mateschitz. In Salzburg feierte Aufhauser zwei Meistertitel, nach einem Intermezzo beim LASK beendete der Defensivspieler 2014 seine Karriere beim Farmteam Liefering und machte dort als Co-Trainer weiter. 2016 stieg er zu RB Salzburg auf, er assistierte Óscar García und Marco Rose. Nun steht er Jesse Marsch zur Seite. Am Dienstag (21 Uhr) wird er bei Salzburgs erstem Champions-League-Gruppenspiel gegen Genk auf der Betreuerbank sitzen.

STANDARD: Waren Sie 2005 sicher, dass sich der Wechsel nach Salzburg lohnen wird?

Aufhauser: Schon, weil es eine große, neue Sache mit großen Zukunftsplänen war. Natürlich ist alles am Anfang gestanden, die ersten Jahre waren nicht leicht. Aber einen Verein neu aufzubauen, der international konkurrenzfähig sein soll – da von Beginn an dabei zu sein, war sehr reizvoll.

STANDARD: Sie waren seit damals meistens im engeren Vereinsumfeld von Red Bull Salzburg. Was waren die Knackpunkte auf dem Weg in die Champions League?

Aufhauser: Der Einstieg von Red Bull war ein großer Umbruch, dann in der Entwicklung des Vereins die Zeit von Ralf Rangnick und Roger Schmidt, wo die Fußballphilosophie noch intensiver aufgestellt wurde. Von da weg wurde im ganzen Verein, in der Jugendausbildung, im Scouting, im ganzen Aufbau vieles auf die neue Spielphilosophie ausgelegt.

STANDARD: Wenn Sie mit einer Ausnahme sämtliche Erinnerungen an die Zeit bei Red Bull Salzburg vergessen müssten – welche würden Sie doch bewahren?

Aufhauser: Das ist eine Frage. Ich habe das letzte Meisterschaftsspiel im Sommer als extrem emotional empfunden. Das letzte Spiel von vielen Spielern, die sehr erfolgreich waren, von einem Großteil des Trainerstabes. Die letzten zehn, fünfzehn Minuten vor dem Spiel – die Stimmung in der Kabine, die Ansprachen -, das war etwas Außergewöhnliches auf einer unglaublich kollegialen, menschlichen Ebene. So viel Freude und Dankbarkeit über die letzten Monate und Jahre, da war eine unglaubliche Energie in der Kabine, die man im Profibereich selten so sieht.

Mit Marco Rose feierten Aufhauser und Salzburg große Erfolge. Foto: APA/HANS PUNZ

STANDARD: Haben Sie so einen Saisonstart erwartet?

Aufhauser: Das hat von uns keiner in dieser Form erwartet, dass wir so durch die Liga marschieren und solche Ergebnisse abliefern. Man kann in keiner Liga damit rechnen, dass man fast einen Schnitt von fünf Toren pro Spiel hat. Die Mannschaft hat das toll gemacht, sich in den Vorbereitungswochen hin zum Beginn der Meisterschaft derart zu steigern.

STANDARD: Ist es einfacher, wenn man nicht schon im August Europacup-Quali spielen muss?

Aufhauser: Ich habe es ja bisher nur so gekannt, dass man im August das dichte, intensive Programm und teilweise mentale Extremsituationen hat. Es ist immer darauf angekommen, wie groß der Umbruch und wie gefestigt die Mannschaft war. Je eingespielter, umso leichter war das dann auch. Deshalb haben wir heuer bewusst versucht, starke Testspielgegner wie Chelsea und Real Madrid zu finden. Diese Erfahrungen sind für die Gruppenphase ganz wichtig.

STANDARD: Als Ex-Spieler mit defensiver Vergangenheit: Was denkt man sich, wenn man sieht, was Erling Haaland mit seinen Gegenspielern macht?

Aufhauser: Dass er froh sein kann, dass er keine Innenverteidiger wie Schiemer und Aufhauser hat, dann würde er vielleicht nicht so viele Tore schießen. Nein, jetzt im Ernst: Nicht nur Erling, auch wenn er sich manchmal abhebt, die gesamte Offensive ist wahnsinnig schnell und dynamisch. Solche Spieler kannst du in gewissen Situationen nicht mehr verteidigen. Es ist unglaublich, dass wir es mittlerweile schaffen, solche Spieler zu uns zu holen, und dass sie sich bewusst für uns entscheiden. Dass Erling damals mit 17 Jahren uns auswählt und sagt, das ist sein nächster Schritt – denn er hätte schon von Molde zu einem größeren internationalen Verein wechseln können. Es ist für beide Seiten ein toller Gewinn und auch für die Liga.

STANDARD: Außer für die Innenverteidiger ...

Aufhauser: Ja, aber unsere werden dann natürlich im Training auch gefordert und haben es mit diesen Stürmern zu tun.

Jetzt sitzt Aufhauser an der Seite von Jesse Marsch. Foto: APA/KRUGFOTO

STANDARD: Worauf legt Jesse Marsch im Vergleich zu Marco Rose mehr wert?

Aufhauser: Ich glaube, das hat man eh sofort bemerkt, dass wieder mehr der Fokus auf das Spiel gegen den Ball gelegt worden ist. Auf das gemeinsame Verteidigen, Bälle gewinnen, schnelles Umschalten. Mit den Waffen in unserer Offensive ist das ein Mittel, das den Gegner vor Probleme stellt.

STANDARD: Ist das vielleicht günstig, weil man gerade gegen die ganz großen Teams in der Champions League verhältnismäßig oft ohne Ball dastehen wird?

Aufhauser: Genau, das hat man ja auch in den großen Testspielen gesehen. Sowohl Real als auch Chelsea haben den Anspruch, gegen jeden Gegner Fußball zu spielen und von hinten raus zu kombinieren. Das ermöglicht uns Chancen, den Ball hoch in der gegnerischen Hälfte zu gewinnen und schnell zu Torchancen zu kommen. Aber wir haben auch gesehen: Wenn wir da Fehler in unserem Pressing machen, bekommen wir hinten genauso Schwierigkeiten. Das ist ein schmaler Grat, auf dem wir uns auf diesem Niveau bewegen müssen. Aber wir werden auch in der Champions League nicht allzu weit von unserem Weg abweichen. (Interview: Martin Schauhuber, 16.9.2019)