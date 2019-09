Stimmen:

Gerhard Struber (WAC-Trainer): "Wir haben erwartet, dass sie über (Christoph, Anm.) Monschein kontern wollen, und haben das ganz gut im Griff gehabt. Wir waren sehr aufmerksam organisiert in der Defensive. Der Sieg in dieser Höhe ist mehr als verdient. Es gibt ein sehr gutes Gefühl, wenn man eine Mannschaft wie die Austria in dieser Art und Weise 3:0 besiegt. Das ist ein gutes Gefühl, so nach Gladbach zu fahren."

Christian Ilzer (Austria-Trainer): "Wir haben einen klaren Plan gehabt, wir wollten sie beim Pressing ins Leere laufen lassen und Monschein ins Spiel bringen. Das ist nur phasenweise gelungen. Dann waren wir zu inaktiv, bei uns war jeder Schritt sehr mühsam. Beim doppelten Latten-Kopfball haben wir Pech gehabt. Am Ende hat der WAC mit seinen schnellen Red-Bull-Spielern die Räume perfekt ausgenutzt. Eine Niederlage, die sehr schmerzt."

Die Spiele der Runde:

Rapid nimmt die Admira mit 5:0 auseinander

Altach schießt St. Pölten mit 6:0 ab

Salzburg rauscht zu 7:2-Sieg über Hartberg

Doppelschlag beschert LASK den Sieg bei Sturm Graz

Wattens mit 2:0-Auswärtssieg in Mattersburg