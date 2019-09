Mitglieder der Unitied Auto Workers Gewerkschaft bereiten sich auf den Arbeitskampf mit General Motors vor. Foto: APA/AFP/JEFF KOWALSKY

Washington – Eine Minute vor Mitternacht (Ortszeit) begann am Sonntag der größte Streik in der US-Autoindustrie seit zwölf Jahren. Rund 46.000 Mitglieder der "United Auto Workers" (UAW) Gewerkschaft legten die Arbeit in 52 Fabriken und anderen Einrichtungen von General Motors in neun US-Bundesstaaten nieder.

Hintergrund des Arbeitskampfes ist, dass am Samstag die Vereinbarung mit dem Unternehmen über die Arbeitsbedingungen und Löhne aus dem Jahr 2015 am Samstag auslief und die UAW wollte sie nicht verlängern. Die Arbeitnehmer fordern nun faire Gehälter, bezahlbare Gesundheitsversorgung, eine Beteiligung an den Gewinnen sowie Beschäftigungssicherung und ein Regelwerk für die Übernahme von Leiharbeitern.

Drohende Fabriksschließungen

Zusätzlich soll die Schließung von Fabriken verhindert werden. "Wir haben zu General Motors gehalten, als uns das Unternehmen am meisten gebraucht hat", sagte Gewerkschaftsvize Terry Ditties.

GM betonte, man habe der Gewerkschaft mehr als sieben Milliarden US-Dollar (6,31 Mrd. Euro) an Investitionen angeboten und darüber hinaus Lohnsteigerungen für jedes der kommenden vier Jahre. Auch sollten mehr als 5.400 Jobs geschaffen werden. Daher sei es "enttäuschend", dass sich die Gewerkschaftsführung für Streik entschieden habe.

Am Montag soll es um 10 Uhr Vormittags (Ortszeit) zu einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen General Motors und den organisierten Arbeitnehmern kommen. (red, 16.9.2019)