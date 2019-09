Jener 21-Jährige, der am Sonntag einen Kontrahenten vor einem Lokal lebensgefährlich verletzt haben soll, war betrunken

Nach einer beinahe tödlichen Attacke in Wiener Neustadt will die Pollizei den Verdächtigen am Montag befragen. Foto: APA/LUKAS HUTER

Wiener Neustadt – Ein 21-Jähriger, der am Sonntag einen 38-Jährigen vor einem Lokal in Wiener Neustadt durch einen Stich in den Hals lebensgefährlich verletzt haben soll, war laut Polizei zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. Der Verdächtige soll im Laufe des Montags befragt werden. Das Opfer befand sich im Krankenhaus Wiener Neustadt auf der Normalstation, teilte die NÖ Landeskliniken-Holding mit.

Am Sonntag wurde ein Zeuge einvernommen. "Er hat bestätigt, dass der Verdächtige zugestochen hat", sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker am Montag. Zur Bluttat soll es im Zuge eines Streits gekommen sein. Der syrische Asylwerber wurde kurz nach der Messerattacke in der Nähe des Lokals festgenommen, er bestritt laut Exekutive die Vorwürfe. (APA, 16.9.2019)