Jennelle Eliana und ihr Van.

Jennelle Eliana

Der Begriff Influencer polarisiert. Influencer hören ihn selbst ungern. Und wie man einer wird, ist für die breite Öffentlichkeit meist unergründlich. "Es kann über Nacht passieren", sagt Emily Hall, Kampagnendirektorin einer Marketingfirma – und meint damit Jennelle Eliana. Deren Youtube-Kanal ist seit Juni unheimlich beliebt geworden und zählt aktuell 1,93 Millionen Abonnenten. Der Content: Eliana lebt in einem umgebauten 1995er GMC Vandura Van und dokumentiert ihr Leben darin. Einziger ständiger Begleiter: ihre Schlange Alfredo.

Authentizität



Und die Welt rätselt wie so oft darüber, warum dies die Massen anzieht. Über 35.750.000 Aufrufe zählen Elianas Videos. Die 21-Jährige schneidet sie auf dem eigenen Smartphone, berichtet der "Guardian". Die Produktion ist also alles andere als professionell, aber genau das mache sie authentisch. Ein Mix, der die heutige junge Generation anspricht.

Dazu passt, dass sich Eliana keineswegs auf die glamourösen Aspekte ihrer Reise konzentriert. Ein Video zeigt etwa, wie sie sich mangels Dusche im Van eine eigene außerhalb bastelt. Ein anderes beschäftigt sich damit, wie sie mit einem Einbruch in ihr Fahrzeug umgeht.

Interessante Persönlichkeit

Für Chris Stokel-Walker ist Elianas Erfolg daher alles andere als überraschend. Der Journalist und Buchautor kritisiert, dass Leute noch immer nicht wissen würden, wie Youtube-Empfehlungen funktionieren. Der Algorithmus basiert auf persönlichen Vorlieben seiner Nutzer. "Eliana hat den perfekten Mix. Sie ist cool, hat einen Abenteuersinn und zusätzlich eine ansteckende Persönlichkeit", sagt Stokel-Walker.

Im Trend

Zudem liegen Alleinreisen im Trend. Sind 2011 nur sechs Prozent der britischen Urlauber alleine verreist, waren es 2018 bereits 15 Prozent. Das macht sich auch auf Youtube bemerkbar. Die Uploads mit "solo travel" im Titel seien konstant gewachsen, erklärt die Plattform in einem Statement: "Von den 100 meistgeklickten Videos 2019 in dieser Kategorie wurden über 70 von Frauen hochgeladen."

Eliana repräsentiere eine gesamte Generation, "die der Erwartungshaltung den Mittelfinger zeige, wonach Frauen manche Dinge machen sollen und manche nicht", sagt Eve Young, Co-Gastgeberin des "Social Minds"-Podcasts. "Frauen-Alleinreisen passen in diese Zeit. Sie symbolisieren Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein."

Marktlücke

Dass Eliana dunkelhäutig ist, verstärkt diesen Effekt. Sie füllt damit eine Marktlücke, die von Reiseveranstaltern bisher ignoriert wurde, meint die Journalistin Georgina Lawton. Dies ermuntere wiederum andere Frauen, alleine zu verreisen. Eliana räume in ihren Videos auch mit Mythen des Alleinreisens auf.

Und auch wenn der Videokanal nur eine Nische fülle: Eine Nische bringt auf Youtube noch immer Millionen Klicks, sagt Stokel-Walker.

Der Journalist ist nun gespannt, wie sich Elianas Kanal weiterentwickeln wird. Denn Erfolg ziehe automatisch Werbeangebote an. Dann stecke die 21-Jährige aber in einer gewissen Zwickmühle. "Ihre Authentizität hat ihr das Publikum eingebracht", sagt Stokel-Walker. Je berühmter sie werde, desto schwieriger sei es aber, am originalen Erfolgsrezept festzuhalten. (red, 16.9.2019)