Österreichs Parteien sind sich noch uneinig, ob E-Sport als Sport anerkennt werden sollte. Foto: Florian Zsifkovics

E-Sport zieht immer mehr Zuschauer auf sich und steht auch in Österreich vor seinem Durchbruch. Durch den Sieg des Kärntners David "Aqua" Wang dürfte das Thema im Alpenland erstmals auch einer größeren Masse bekannt geworden sein. Auch die Tatsache, dass A1 mit der eSports League die erste professionelle Liga gestartet hat, dürfte hierzulande für ein gesteigertes Interesse sorgen.

DER STANDARD hat vergangene Woche bereits beim Sportministerium nachgefragt, wie denn der Trendsport dort gesehen wird und ob eine Anerkennung oder gar Förderungen Thema sind. Aktuell ist der österreichische Sportminister Eduard Müller, der unabhängig und Teil der Übergangsregierung Bierlein ist. Am 29. September stehen Nationalratswahlen an. DER STANDARD hat bei ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos, Liste Jetzt und Grünen nachgefragt, wie denn die Meinung zu dem Trendsport ist.

Bei der Anfrage wurde um die Position der Partei gebeten, ob eine Anerkennung angedacht ist und ob der E-Sport gefördert werden sollte. Von den Grünen, Liste Jetzt und der FPÖ wurde auf die Anfrage des STANDARD nicht reagiert. Von ÖVP, SPÖ und Neos kamen folgende Antworten.

Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

ÖVP (Tanja Graf)

"E-Sport ist ein gesellschaftlicher Trend, der sich insbesondere unter den jungen Menschen zu einer Jugendkultur entwickelt hat. E-Sport vereint die zeitlose Attraktivität der spielerischen Auseinandersetzung mit Herausforderungen und Entwicklungen unseres digitalen Zeitalters.

Es steht daher für die Neue Volkspartei außer Frage, sich mit dem Thema E-Sport jedenfalls konstruktiv und ernsthaft auseinanderzusetzen. Dazu gehört die Analyse von Chancen, aber auch Gefährdungen von E-Sport und digitalen Spielen.

Chancen sollten dabei durch die Setzung von fördernden Rahmenbedingungen unterstützt, Gefahren bestmöglich erkannt und eingedämmt werden. Die Frage, ob es sich bei E-Sport um Sport im bisherigen Verständnis des Sportbegriffs handelt, ist dabei nicht wesentlich. Öffentliche Unterstützung kann unabhängig von der Begriffsfrage geleistet werden."

Foto: Hermann Krist

SPÖ (Hermann Krist)

"So wie in der Bundessportorganisation hat sich auch die SPÖ noch keine abschließende Meinung zum Thema E-Sport gebildet. Wir beobachten die Szene sehr genau, erkennen die dynamische Entwicklung, sind aber noch unschlüssig, in welcher Form eine Anerkennung als Sportart möglich ist.

Wesentlich erscheint uns zu definieren, was ist E-Gaming und was ist E-Sport? Im österreichischen organisierten Sport ist die Gemeinnützigkeit oberstes Prinzip. Hier gibt es noch Abgrenzungsprobleme, vor allem werden Spiele, wo Gewalt der wesentliche Bestandteil des Spieles ist, abgelehnt.

Interessant ist auch die Entscheidung des DOSB zu diesem Thema. Ich werde Kontakt mit meinen deutschen Kollegen aufnehmen und Details zur Entscheidung erfragen. Sehr wohl gibt es aber Spielemöglichkeiten, die Sportarten abbilden wie zum Beispiel Segeln, Golf, Fußball, Eishockey et cetera. Wir sind uns klar, dass es kurz- und mittelfristig eine Klärung geben muss und soll. Wir werden uns keiner vernünftigen Lösung verschließen."

Foto: STANDARD/Cremer

Neos (Douglas Hoyos-Trauttmansdorff)

"Spieler_innen und Vereine kämpfen gemeinnützig für eine Professionalisierung und erzielen in der kompetitiven Welt des E-Sports gute Ergebnisse. Steuerliche Vorteile, Visaerleichterungen für Athlet_innen sowie Fördergelder könnten E-Sportler_innen enorm unterstützen. E-Sport hat in jedem Fall auch in Österreich eine große Zukunft vor sich, und wir haben die Chance, diesen gesellschaftlichen Wandel aktiv mitzugestalten.

Eine Gleichstellung mit Körpersport wäre eher inkonsistent, weil die Gesundheitsförderung eine Umwegrentabilität (niedrigere Sozialversicherungsausgaben et cetera) bringt und somit gesetzlich privilegiert ist. Die Anerkennung als Sportart steht unseres Erachtens hier nicht im Vordergrund, die gesetzliche Verbesserung in den oben genannten Teilbereichen ist aber dringend notwendig. Somit ist die Zuordnung oder Definition als Sportart nicht die Priorität, sondern die Auseinandersetzung damit, wie man E-Sportler_innen bestmöglich unterstützen kann.

Nach einer Evaluation, wie E-Sport in Österreich am besten unterstützt werden kann, sind Förderungen sicher ein guter Schritt in die richtige Richtung." (Daniel Koller, 16.9.2019)