Platz zehn in der ewigen Rangliste lautet die Besucherbilanz der Wiener Bäder. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Es klingt nach einem Paradoxon: Der meterologische Sommer 2019 war in Wien der heißeste der Messgeschichte, für die Wiener Bäder ist die Saison dagegen eher unter "ferner liefen" zu bilanzieren. Denn mit exakt 2.549.484 Gästen erreichte man lediglich Platz zehn in der Besucherangliste, gab ein Sprecher am Montag zum Saisonende bekannt.

Der Rückgang zum Vorjahr betrug 83.879 Gäste oder 3,19 Prozent. Dafür verantwortlich war vor allem der frostige Mai, der ein Totalausfall gewesen sei – für Meteorologen zählt dieser Monat aber noch zum Frühjahr. Erst am 2. Juni konnte heuer der erste Badetag verzeichnet werden. Es folgte immerhin ein Rekordjuni mit 1,172.847 Badegästen. Juli und August konnten die hohen Erwartungen bei leicht unterdurchschnittlichem Besuch laut Wiener Bäder nicht mehr erfüllen. (APA, red, 16.9.2019)