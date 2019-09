Der FPÖ Klubchef Herbert Kickl hielt am Bundesparteitag eine umstrittene Rede. Foto: APA / ERWIN SCHERIAU

Graz – Die Rede Herbert Kickls am FPÖ-Parteitag bringt nun ein juristisches Nachspiel für den FPÖ-Klubobmann: Die NGO "Fairness Asyl" brachte am Montag eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Graz wegen Verhetzung ein. Am Samstag sprach der Ex-Innenminister von einer "Triple AAA Bewertung" im Asylwesen. Die drei A stünden für "Aggressive Afghanische Asylwerber".

Diese kommentiert er weiter so: "Ein Schub an Testosteron ist gekommen (...) diese Facharbeiter für das Hantieren unter der Gürtellinie". Er wolle diese Personen "auf null downgraden". Von diesen Sexualstraftätern brauche er keine weiteren im Land, schließlich fänden sich "mit dem Schwammerl im Nationalrat schon genügend Grapscher in dieser Republik", sagte Kickl.

Tiefpunkt des Diskurses

Die Aussagen in seiner Rede, die auch von FPÖ-TV publiziert wurde, würden öffentlich die Menschenwürde einer ethnischen und nationalen Gruppe verletzen, so die NGO in der Anzeige, die dem STANDARD vorliegt. Zudem sei ein "Tiefpunkt des öffentlichen Diskurses" erreicht.

Kickls Ankündigung, das Asylwesen von "Triple-A" auf "0" downzugraden lege abermals seine fragwürdige Einstellung zur österreichischen Verfassung zu Tage, schreibt "Fairness Asyl". Kickl habe sich an dem Recht auf Asyl, das in der Verfassung verankert ist, zu orientieren.



SPÖ-Kritik

Die Aussagen über afghanische Asylwerber waren nicht die einzigen Passagen der Rede Kickls, die für Aufsehen sorgten. Kickl hatte zum Gaudium der Delegierten unter anderem angemerkt, er werde Hofer im Kampf gegen politische Gegner beistehen, "die kriegen von mir einen rechten Haken oder eine Gerade". Obendrein wolle er "die Roten und Schwarzen so richtig panieren". Tags darauf, in der ORF-"Pressestunde", versuchte Hofer zu kalmieren. Kickl habe das ja nur "satirisch" gemeint, es so formuliert, "dass es unterhaltsam ist".

ORF

Ganz anders sieht die SPÖ die Aussagen von Kickl: Nationalratsabgeordnete und zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures verurteilte die Aussagen als "inakzeptabel". In einer Demokratie gehe man so nicht miteinander um, sagte Bures. (red, 16.9.2019)