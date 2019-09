Am 1. November startet Apple TV+ Foto: APA

Apple unterbietet mit dem Preis seines Videostreaming-Dienstes Rivalen wie Netflix. Apple TV+ wird in Österreich und Deutschland 4,99 Euro im Monat kosten. Kunden, die ab dem 10. September ein neues iPhone, iPad, einen Apple TV, Mac oder iPod touch kaufen, erhalten den Dienst ein Jahr kostenlos. Erste Exklusiv-Produktionen sollen am 1. November in mehr als 100 Ländern verfügbar sein, kündigte Konzernchef Tim Cook an.

Reese Witherspoon und Jennifer Aniston

Zugleich hatten Branchenbeobachter betont, dass Apple am Anfang eigentlich nur weniger als die Rivalen verlangen könne, weil der Konzern zumindest am Anfang ein schmaleres Inhalte-Angebot haben werde.

Mit seinem Preis liegt Apple TV+ deutlich unter der direkten Konkurrenz. Netflix etwa kostet je nach Abo-Modell zwischen 7,99 und 15,99 Euro; die in Amazon Prime enthaltenen Streaming-Inhalte können Kunden für 7,99 Euro nutzen; das Sport-Angebot von DAZN gibt es für 11,99 Euro.

Inhalte zählen

In einer aktuellen Umfrage der Beratungsfirma Simon-Kucher gaben die Befragten an, dass der mit Abstand wichtigste Grund, sich für einen Streaming-Anbieter zu entscheiden, die Attraktivität seiner Inhalte sei. Apple verpflichtete für den Dienst unter anderem Hollywood-Stars wie Reese Witherspoon und Jennifer Aniston. Das Angebot reicht das Angebot von Dramen und Komödien über Tier-Dokus bis hin zu Cartoons – die vermutlich hochwertig produzierten Inhalte scheinen für eine breite Kundenzielgruppe gemacht zu sein. Damit würde Apple TV+ das wichtigste Auswahlkriterium vieler Streaming-Fans erfüllen.

In der Studie gaben die Teilnehmer auch an, einen Preis von rund 10 Euro als fair und 5 Euro als billig zu empfinden. Apple unterschreitet hier also die Zahlungsbereitschaft seiner potenziellen Kunden deutlich.





Für Apple und seine Mitbewerber zieht der Wettbewerb deutlich an: Streaming-Nutzer werden sich voraussichtlich nicht mehr für einen einzigen Anbieter entscheiden, sondern mehrere gleichzeitig abonnieren. So stehen Streaming-Firmen künftig im ständigen Konkurrenzkampf um ihren Anteil an den Ausgaben jedes Konsumenten (dem sogenannten "Share of Wallet"). Apples Strategie ist offenbar, sich über einen günstigen Preis rasch eine hohe Reichweite aufzubauen.

Anders in den USA

Anders sieht die Situation in den USA aus: Hier bieten zahlreiche Konkurrenten wie Netflix, Hulu, HBO und Co. ihre Basis-Pakete ebenfalls zu Preisen zwischen 4,99 und 8,99 US-Dollar an, wenngleich Premiumangebote ohne Werbung zwischen 11,99 und 14,99 Dollar liegen. Hier ist Apple – vorsichtig geworden nach den letzten Markteinführungen mit hohen Produktpreisen und sinkenden Umsatzzahlen – weniger aggressiv unterwegs. Der Konzern baut sein gewohntes hochpreisiges Image in diesem Bereich nicht weiter aus. (red, 29.9. 2019)