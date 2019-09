"Bundespolizei Live" am Mittwoch um 20.15 Uhr zeigt eine Großkontrolle der Bundespolizei an der deutschen Grenze

Nach Polizeieinsätzen in der Sendung "Achtung Kontrolle!" überträgt Kabel eins am Mittwoch nun erstmals "Bundespolizei Live". Foto: Kabel eins

Mitgefilmte Polizeieinsätze sind bei beim deutschen Privatsender Kabel eins schon seit Jahren Teil des Fernsehprogramms. Nach Formaten wie "Achtung Kontrolle!" geht der TV-Sender nun einen Schritt weiter und überträgt am Mittwochabend erstmals im deutschen Fernsehen einen Polizeieinsatz live.

In der zweistündigen Sendung "Bundespolizei Live" wird ab 20.15 Uhr gemeinsam mit Spiegel-TV eine Großkontrolle der Bundespolizei an der deutschen Grenze gezeigt, berichtet dwdl.de. Dabei handle es sich um einen "konsequenten Schritt, so unmittelbares Programm wie möglich zu zeigen", wird Kabel-eins-Chefredakteurin Susanne Stipp zitiert.

Live-Verpixelung zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte

Um die Persönlichkeitsrechte zu wahren, wird der Polizeieinsatz leicht zeitversetzt gesendet. Laut Stipp werden alle Personen vorher gefragt, ob sie gezeigt werden dürfen. Willigt jemand nicht ein, soll eine erstmals im deutschen Fernsehen verwendete Software zur Live-Verpixelung von Gesichtern zum Einsatz kommen.

Den Aufwand für "Bundespolizei Live" vergleicht Stipp mit der Liveübertragung eines Fußballspiels. Rund 60 Mitarbeiter aus der Produktion und Redaktion sollen mit zwölf Kameras im Einsatz sein. Als Moderator fungiert Tommy Scheel, dem Bundespolizist Frank Wittig zur Seite steht. Die Polizei ist mit rund 200 Beamten vor Ort. (red, 16.9.2019)