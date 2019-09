In dieser Galerie: 8 Bilder "Greedfall" "Greedfall" "Greedfall" "Greedfall" "Greedfall" "Greedfall" "Greedfall" "Greedfall"

Es soll ein Rollenspiel der alten Sorte sein: Greedfall. Das Game für PC, Playstation und Xbox One des französischen Entwicklerstudios Spiders hat nach nur einer Woche nach Release die Steam-Charts erobert und findet sich aktuell auf dem vierten Platz der globalen Bestseller. Für eine Spieleschmiede mit nur 20 Mitarbeitern eine durchaus große Leistung. Auch bei den Nutzern und ersten Rezensenten schneidet das Spiel sehr gut bis gut ab.

Viel Lob und ein bisschen Kritik

Auf Steam sind etwa 78 Prozent der rund 2200 Rezensionen positiv. User loben die Story, die Spielwelt, die Charakterentwicklung, die Atmosphäre und auch die Synchronisation. Kritik gibt es mancherorts für eine schwache Performance, zu einfache Rollenspiel-Elemente und dass das Game generell zu einfach für den Geschmack mancher Nutzer ist. Genug Inhalte soll das Spiel aber bieten. Ein Nutzer berichtet etwa davon, dass er bereits 36 Stunden in Greedfall verbracht hat und wohl noch viele Stunden vor sich hat.

Vergleiche mit Bioware-Games und "The Witcher 3"

In den Rezensionen wird das Rollenspiel auch mit älteren Bioware-Titeln verglichen. Ein Nutzer schreibt etwa, dass Greedfall wie ein Dragon Age im 16. Jahrhundert mit Witcher 3-Kampfelementen ist. Vereinzelte User fühlen sich auch an Elder Scrolls erinnert. "Das ist das beste Rollenspiel der vergangenen Jahre", merkt ein Nutzer an, der das Game auch mit einem guten Dragon Age-Ableger vergleicht.

Was Kritiker auszusetzen haben

Kritiker merken in ihren Rezensionen an, dass das Game zu simpel ist. Greedfall soll es an Tiefgang mangeln und Entscheidungen bei der Charakterentwicklung keinen Einfluss auf das weitere Geschehen haben. Vereinzelte Kritiker merken an, dass sie sich schnell gelangweilt gefühlt haben und die Lust am Game verloren haben. Andere User bemängeln ferner, dass der Preis angesichts des Angebots zu hoch ist. 49,99 Euro verlangt die französische Spieleschmiede für ihr Rollenspiel.

Wie Spielemedien urteilen

Auf Metacritic, wo Rezensionen gesammelt werden, hält Greedfall in der PC-Version aktuell bei 76 von 100 Punkten. Die Playstation-Version weist vier Punkte weniger auf. Laut GamingTrend ist das Game "ein großartiges Rollenspiel in einem Genre, das dringend neue Titel benötigt". Wccftech weist ferner darauf hin, dass Greedfall das bislang beste Game von Spiders und ein würdiges RPG ist – allerdings soll es durchaus Mängel in manchen Bereichen geben. Bei Gamestar.de gibt man dem Game zuletzt auch kein "Sehr gut" und weist zudem aber auf Probleme beim Balancing, schwacher Story und ständigen Wiederholungen auf. Rollenspiel-Fans sollten dem Game aber trotzdem eine Chance geben. (red, 16.9.2019)