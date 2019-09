Red Bull Salzburg spielt nach elf Fehltritten heuer erstmals in der Königsklasse des Fußballs – ein David unter Goliaths

Mit Red Bull Salzburg spielt erstmals seit sechs Jahren wieder ein österreichischer Fußballklub in der Champions League. Die Königsklasse der Fußballbewerbe verspricht Ruhm und viel Geld. Sehr viel Geld. Allein in der heurigen Saison werden zwei Milliarden Euro ausgeschüttet. Aber wie stehen die Chancen für kleinere Klubs wie Salzburg heute wirklich noch, in der Oberliga mitzuspielen? Von einem David unter vielen Goliaths berichtet Sport-Ressortleiter Philip Bauer vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (red, 16.9.2019)



Nach elf verpatzten Qualifikationen ist Red Bull Salzburg heuer in der Champions League. Unterdessen geht die Schere zwischen den kleinen und den großen Klubs immer mehr auseinander. Foto: APA/DANIEL KRUG/AFP/VALERY HACHE