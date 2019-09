Von der Wall-Street-Konkurrenz argwöhnisch beäugt: "Black Rock – Die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns" blickt hinter die Kulissen – Arte, 20.15 Uhr Foto: © taglicht media/Martin Kaeswurm

16.40 MAGAZIN

Xenius: Drogenrückstände im Abwasser Mit Abwasseranalysen lässt sich der Drogenkonsum präzise kartieren. Xenius wühlt aber nicht nur im Klärschlamm, sondern berichtet auch vom sinnvollen Umgang mit der Sucht. Bis 17.10, Arte

20.15 WAHL 19

Mein Wahlometer: Zusammenleben In der dritten Ausgabe geht es um das Zusammenleben in der Gesellschaft. Lisa Gadenstätter fragt nach Österreichs Standpunkten und bohrt bei den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten nach. Bis 21.10, ORF 1

20.15 NATIONALRATSWAHL

Polit-Blind-Date In der Live-Diskussionsrunde dürfen die Parteien selbst entscheiden, wer ins Studio kommt. Bis zum Start der Sendung bleiben die Gäste geheim. Die Vertreter werden vom Moderatorenduo Sylvia Saringer und Meinrad Knapp begrüßt. Bis 22.05, ATV

20.15 DOKUMENTARFILM

Black Rock – Die unheimliche Macht eines Finanzkonzerns (D 2019, Tom Ockers) Mehr als sechs Billionen US-Dollar verwaltet der einflussreiche amerikanische Finanzinvestor Black Rock im Auftrag seiner Kunden. Die Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen. Bis 21.45, Arte

20.15 THRILLER

Im Auftrag des Teufels (The Devil's Advocate, USA 1997, Taylor Hackford) Keanu Reeves als junger Anwalt, der nach New York eingeladen wird und dort Bekanntschaft mit dem Teufel (Al Pacino!) macht. Der übernatürliche Horrorfilm enthält Spuren von John Miltons Paradise Lost, Dante Alighieri und der Faust-Legende. Bis 23.05, ATV 2

Blogbusters

21.05 MAGAZIN

Report Susanne Schnabl präsentiert: FPÖ-Obmann Norbert Hofers Werbetour, mit FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek zu Gast, Innenminister Wolfgang Peschorn über die größten Baustellen des Ministeriums und eine genauere Beleuchtung der Kleinparteien KPÖ und Wandel. Bis 22.00, ORF 2

22.10 TALK

Willkommen Österreich In der Late-Night-Show zu Gast bei Stermann und Grissemann sind ORF-Moderator Tobias Pötzelsberger und die Schweizer Kabarettistin Hazel Brugger. Bis 23.00, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer Seit mehr als 1300 Jahren leben und wirken Benediktinermönche in der Erzabtei St. Peter in Salzburg. Kreuz und quer führt an der Öffentlichkeit nicht zugängliche Orte. Der zweite Beitrag ab 23.20 gilt dem Wunder Partnerschaft – WasPaare zusammenhält. Bis 0.10, ORF2

23.15 MAGAZIN

Erlesen Zu Gast bei Heinz Sichrovsky: Whatchado-Gründer Ali Mahlodji, Autor und Mitbegründer der Sir-Karl-Popper-Schule Andreas Salcher, psychologische Beraterin Sandra Teml-Jetter und Lerncoach Benjamin Hadrigan. Bis 0.05, ORF3