Lionel Messi Foto: APA/AFP/PAU BARRENA

Barcelona/Dortmund – Fußball-Superstar Lionel Messi könnte am Dienstag (21.00 Uhr/live DAZN) im Champions-League-Spiel bei Borussia Dortmund sein Comeback für den FC Barcelona geben. Der seit Anfang August verletzte Argentinier flog am Montag mit der Mannschaft nach Deutschland, gaben die Katalanen auf ihrer Website bekannt. Der 32-Jährige hatte demnach bereits am Vortag voll mittrainiert.

Messi hatte sich in der Vorbereitung vor sechs Wochen eine Muskelverletzung an der rechten Wade zugezogen. Der fünfmalige Weltfußballer hat daher in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für Barcelona bestritten. Ausfallen dürfte bei Barcelona der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele wegen Oberschenkelbeschwerden. Mit von der Partie ist dafür Jungstar Ansu Fati. Der 16-Jährige überzeugte am Samstag beim 5:2-Ligasieg gegen Valencia mit einem Tor und einem Assist. (APA, 16.9.2019)