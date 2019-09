Kleine Braunelle, großes Potenzial

Im Himalaja ist die Kleine Braunelle (Prunella vulgaris) ein begehrtes Heilkraut bei Grippe und grippalen Infekten, in Europa ist sie fast vergessen. Dabei wächst die Pflanze in ganz Österreich. Auf Wiesen und an Waldrändern streckt der Lippenblütler seinen nur wenige Zentimeter großen violetten Blütenstand unscheinbar in Richtung Sonne. In einigen Studien hat die Pflanze vielversprechende Ergebnisse geliefert. So gibt es Untersuchungen, die belegen, dass ein Extrakt aus der Braunelle besser gegen die echte Grippe wirkt als das bekannte Medikament Tamiflu.

Die Braunelle hilft gegen grippale Infekte. Foto: Nikolai Atefie

Auch gegen andere virale Erkrankungen erwies sich die Arzneipflanze als wirkungsvoll. Dafür dürften unter anderem der Gehalt an Rosmarinsäure und spezielle kurzkettige Zuckerketten, auch Schleime genannt, verantwortlich sein.

Noch steckt die Forschung an der Pflanze in den Kinderschuhen, Pflanzenkundige können die Kleine Braunelle aber selbst verarbeiten – immer vorausgesetzt, man ist sich sicher, die richtige Pflanze geerntet zu haben. Als Hausmittel gegen Grippe und grippale Infekte können die blühenden Blütenstände für mehrere Monate in Rotwein eingelegt und in der kalten Jahreszeit bei ersten Anzeichen einer Erkältung in Form eines Stamperls des Kräuteransatzes eingenommen werden. (Nikolai Atefie, 17.9.2019)

