1989 drohte in den USA eine Ebola-Epidemie. In der sechsteiligen TV-Serie wird ein Ausbruch verhindert

Julianna Margulies spielt Nancy Jaax, die 1989 in der "heiße Zone" einen Ebola-Ausbruch verhinderte. Foto: National Geographic

Zwischen 1994 und 2000 war Julianna Margulies 132 Folgen lang Krankenschwester in Emergency Room. Knapp 20 Jahre später kehrt Julianna Margulies ins medizinische Fach zurück. In The Hot Zone spielt sie die US-amerikanische Veterinärmedizinerin Nancy Jaax, die 1989 wesentlichen Anteil daran hatte, einen Ebola-Ausbruch in den USA zu verhindern. Die sechsteilige Serie ist auf Sky abrufbar und montags auf National Geographic zu sehen.

The Hot Zone basiert auf dem Roman von Richard Preston und beruht auf Tatsachen. Erstmals tritt das hoch ansteckende Virus an einem Schimpansen 1989 in einem Vorort von Washington, D.C., auf. Die US-amerikanische Armeetierärztin Nancy Jaax arbeitet mit einer geheimen militärischen Sondereinheit zusammen. Sie gerät in Lebensgefahr, als sie versucht, den Ausbruch abzuwenden.

Die Rolle verlangt Margulies einiges ab. Sie trägt Schutzanzug, "eine Herausforderung", sagt sie im Telefonat mit dem STANDARD. "Nicht nur, weil man in einem 20 Kilo schweren Gummianzug steckt und mit niemandem sprechen kann. Man hört auch nichts, nur ein surrendes Geräusch, das es sehr schwierig macht, klar zu denken. Meine Bewunderung für Nancy Jaax war schon nach einem Tag auf einem Höhepunkt."

Gut wie "The Good Fight"

Weshalb Margulies ihrem realen Vorbild nach getaner Arbeit eine Textnachricht sandte. Jaax sah es anders: "In diesem Anzug zu stecken war meine glücklichste Zeit, niemand konnte mich stören, ich konnte meine Arbeit tun." Margulies: "Der Unterschied zwischen einer Pathologin und einer Schauspielerin."

Mit Jaax hatte Margulies mehrmals Kontakt: "Wir unterhielten uns lange, und sie stand mir per E-Mail und SMS zur Verfügung, wenn ich eine Frage hatte." Margulies verkörpert Jaax konzentriert, und wie in der grundguten Anwaltserie The Good Fight gibt sie nicht so leicht auf und bewirkt etwas. "Seltsam" empfindet sie es dann, wenn gleich nach dem US-Serienstart im Mai die New York Times eine Coverstory über Ebola bringt: "Dies ist keine afrikanische Krise oder eine Sache, die anderen passiert. Darauf muss die gesamte Weltgemeinschaft achten." Aktuell tobt im Kongo ein verzweifelter Kampf gegen das Virus.

The Hot Zone zeigt den Ausbruch der Epidemie in der Stadt Reston, Virginia. Weil die Gesundheitsbehörde ein Chaos befürchtet, wenn die Nachricht an die Öffentlichkeit käme, muss Jaax alle Maßnahmen unter strikter Geheimhaltung durchführen und sich gegen eine Männerriege an Neinsagern durchsetzen.

Die Serie habe sie verändert, sagt Margulies. Sie sei "hypersensibel" in Hygienefragen: "Ich habe überall Handdesinfektionsmittel dabei. Und ich berühre niemals die Griffe in den U-Bahnen." (Doris Priesching, 17.9.2019)