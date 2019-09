Die Polizei ist im Bezirk Neunkirchen im Einsatz. Foto: APA / Lukas Huter

St. Pölten – In Niederösterreich ist es nach Berichten des "Kurier" und von oe24 am Montagabend zu einer Gewalttat gekommen. Wie die Zeitungen online berichten, drang ein Mann in ein Haus ein und misshandelte dort offenbar eine Pensionistin schwer. Die 80-jährige Frau sei daraufhin gestorben. Der Vorfall ereignete sich demnach in Edlitz im Bezirk Neunkirchen, Bucklige Welt. Die Polizei bestätigte vorerst lediglich, dass es einen Vorfall gegeben hat. Aus ermittlungstechnischen Gründen wurden aber keine Details genannt.

Laut den Medienberichten fahnden die Behörden derzeit unter anderem mit einem Helikopter nach dem Täter oder den Tätern. Auch die Spezialeinheit Cobra und Suchhundestaffeln seien im Einsatz. Um eine mögliche Flucht zu verhindern, gebe es außerdem Kontrollen an allen Auf- und Abfahrten auf die Autobahn A2.

Gefunden wurde das Opfer offenbar von einem Nachbarn. Dieser hörte laute Geräusche und Poltern im Nachbarhaus und fand die Frau daraufhin in einer Blutlache liegend. Er habe daraufhin die Polizei verständigt und versucht den Täter zu verfolgen, der sich aber in Richtung eines benachbarten Waldes geflüchtet habe. (red, APA, 16.9.2019)