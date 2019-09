Die Polizei ist im Bezirk Neunkirchen im Einsatz. Foto: APA / Lukas Huter

St. Pölten – Bei einer Bluttat im Bezirk Neunkirchen ist am Montagabend eine Pensionistin verstorben. Diesbezügliche Berichte des "Kurier" und "Oe24" online wurden seitens der Polizei bestätigt. Unklar war zunächst, ob es sich um einen missglückten Einbruch oder um eine "Home Invasion" handelte. Der Vorfall ereignete sich demnach in Edlitz im Bezirk Neunkirchen, Bucklige Welt.

Laut Exekutive wurde die Polizeiinspektion Grimmenstein um 20.40 Uhr darüber informiert, dass in einem Einfamilienhaus im Bezirk Neunkirchen eingebrochen worden sei. Die Polizisten fuhren zum Tatort und sahen durch ein offenes Fenster in dem Haus eine verletzte Frau auf dem Boden liegen. Sie drangen in das Gebäude ein und versuchten, die Verletzte zu reanimieren, das blieb aber ohne Erfolg. Erste Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Täter in das Haus eingebrochen haben dürfte und dabei von der 85-jährigen Besitzerin überrascht wurde. In weiterer Folge soll er stumpfe Gewalt gegen die Pensionistin ausgeübt haben, was letztlich tödlich endete.

Dem ORF sagte ein Sprecher der niederösterreichischen Polizei, man könne noch nicht mit Sicherheit sagen, dass die Verletzungen der Frau Folge von Gewalt und nicht etwa eines Sturzes gewesen seien. Man gehe derzeit aber eher "von einer stumpfen Gewalteinwirkung aus".

Todesfall auf Autobahn

Laut den Medienberichten fahnden die Behörden derzeit unter anderem mit einem Helikopter nach dem Täter oder den Tätern. Auch die Spezialeinheit Cobra und Suchhundestaffeln seien im Einsatz.

Um eine mögliche Flucht zu verhindern, gebe es außerdem Kontrollen an allen Auf- und Abfahrten auf die Autobahn A2. Dort, auf der A2 nahe des mutmaßlichen Tatorts, wurde kurz vor Mitternacht laut mehreren Berichten ein Fußgänger von einem Lkw erfasst. Polizeisprecher Holub bestätigte, dass es einen Unfall auf der Autobahn gegeben hat. Da der Unfallort nicht weit vom Tatort entfernt war, überprüfte die Polizei, ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang bestand.

Nachbar alarmierte Polizei

Gefunden worden war das Opfer der Bluttat offenbar von einem Nachbarn. Dieser hörte laute Geräusche und Poltern im Nachbarhaus und fand die Frau daraufhin in einer Blutlache liegend. Er habe versucht den Täter zu verfolgen, der aber in Richtung eines benachbarten Waldes geflüchtet sei. Er verlor den Flüchtenden bald aus den Augen.

2016 war der 900-Einwohner-Ort Edlitz schon einmal im Zusammenhang mit einer Home Invasion in den Schlagzeilen: Damals standen im September fünf Männer wegen des Vorwurfs vor Gericht sie hätten sieben Monate zuvor dort einen schweren Raub verübt. Konkret war ihnen vorgeworfen worden, ein älteres Ehepaar in dessen eigenem Wohnhaus gefesselt, geschlagen und bestohlen zu haben. (red, APA, 16.9.2019)