Der Flugplatz in Lukla liegt auf einer Seehöhe von über 2.800 Meter und gilt als einer der gefährlichsten der Welt. Foto: APA/AFP/PRAKASH MATHEMA

Kathmandu – Mehr als 300 Touristen sitzen wegen schlechten Wetters seit fünf Tagen in einem kleinen Dorf in der Nähe des Mount Everests fest. Die meisten Flüge des nahe gelegenen Flughafens in Lukla seien gestrichen worden, sagte Fluglotse Rohit Karna am Dienstag. Lediglich fünf Maschinen hätten am Samstag abheben können.

Der Flughafen inmitten von nepalesischen Bergen auf einer Höhe von mehr als 2.800 Metern gilt als einer der gefährlichsten der Welt. Die Flugzeuge haben lediglich rund 500 Meter Start- und Landebahn und diese liegt an einem steilen Abhang. Doch für viele ist der Flughafen Anfangspunkt ihres Mount-Everest-Treks. Flüge nach Lukla werden oft gestrichen, da das Wetter in den Bergen des Himalaya häufig schlecht ist. (APA, dpa, 17.9.2019)