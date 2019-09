In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Verteidigungsminister Thomas Starlinger warnt seit seinem Amtsantritt vor dem maroden Zustand des Heeres. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Verteidigungsminister Thomas Starlinger präsentiert am Dienstag den mit Spannung erwarteten Bericht zum Zustand des Bundesheeres. Man kann davon ausgehen, dass eine ziemlich große Finanzierungslücke im Budget des Militärs sichtbar wird. Das Bundesheer ist seit vielen Jahren chronisch unterdotiert. Nach den bisherigen Aussagen des Ministers zu urteilen, fehlen zig Milliarden Euro.

Warnung vor Pleite

Starlinger warnt seit seinem Amtsantritt vor einer Pleite des Militärs und vergleicht das Bundesheer u.a. mit einem Baum, der vom Biber so sehr an der Substanz angeknabbert wurde, dass er vor dem Fall stehe. Das Bundesheer sei "weit davon entfernt, seine in der Bundesverfassung festgelegten Aufgaben noch erfüllen zu können", sagte Starlinger im Sommer. Der Minister versuchte deswegen Großveranstaltungen wie die Flugshow Airpower und die Leistungsschau am Nationalfeiertag abzusagen, ist aber am politischen Widerstand gescheitert.

Der Zustandsbericht, den Starlinger in Auftrag gegeben hat, soll nun im Detail aufzeigen wird, welche Mitteln und wofür erforderlich sind, um die Handlungsfähigkeit des österreichischen Militärs wiederherzustellen. (APA, 17.9.2019)