Ursprünglich sollte der Games-Service erst am 19. September starten – Bereits über 50 Spiele erhältlich

Eine Szene aus "The Enchanted World". Foto: Apple/Screenshot

Apple Arcade ist ab sofort für Betatester von iOS 13.1 und iOS 13 verfügbar. Wie angekündigt, kann der Spieleabodienst zunächst 30 Tage lang getestet werden. Danach kostet der Dienst 4,99 Euro pro Monat. Auch ein Familienzugang soll möglich sein.

Frühstart

Ursprünglich sollte Apple Arcade offiziell erst ab 19. September in mehr als 150 Ländern verfügbar sein. An diesem Tag erscheint auch das neue Betriebssystem für die Smartphones. Nun legt der Gamesdienst aber einen Frühstart hin – laut "The Verge" nicht aus Versehen. Immerhin habe Apple-Manager die offizielle Pressemitteilung getweetet.

Über 50 Games

Apple Arcade läuft auf dem iPhone, dem iPad, dem i Pod Touch, Apple TV und Mac-Computer. Über 50 Games sind fürs Erste erhältlich. Der Service ist über den App Store zugänglich. Sobald das Abo abgeschlossen ist, können die einzelnen Spiele heruntergeladen und installiert werden.

Unter anderem werden die beiden Puzzle-Spiele "The Enchanted World" und "Patterned" angeboten. Auch das Adventure-Game "Overland" ist verfügbar.

Neuerungen

Zu den wichtigsten Neuerungen von iOS 13 zählt der Dark Mode, mehr Bearbeitungsmöglichkeiten für Fotos und Videos, eine Tastatur mit Swipe-Funktion und ein neues Login-Feature. Einige neue Funktionen sind in dem Update aber noch nicht enthalten, sie sollen am 30. September mit iOS 13.1 nachgereicht werden, wie Apple bereits angekündigt hat. (red, 17.9.2019)