Amanda Palmer im meinungsstarken Dirndl. Foto: Screenshot (Amanda Palmer Facebook)

Amanda Palmers Musik ist bereits gelebter Protest, da sind aktionistische Auftritte logisches Beiwerk. Die US-Musikerin, die häufig in Österreich spielt, beehrte letzten Samstag im Rahmen ihrer "There Will Be No Intermission"-Tour das Wiener Konzerthaus. Bereits am Nachmittag hatte sie auf Einladung der Initiative Open Piano for Refugees gegen freie Spende ein Konzert am Karlsplatz gegeben – die Einnahmen kamen dem Projekt zu Gute.

"Fuck Nazis" am Dorfplatz

Dass Palmer aber auch konfrontativer sein kann, erlebten die Gäste des traditionellen Grazer "Volkskulturfests". Palmer spielte am Sonntagabend im Grazer Stefaniensaal und schaute dabei noch im Dirndl auf dem "größten Dorfplatz Österreichs mitten in der Grazer Innenstadt" vorbei. "Fuck Nazis" hatte sie sich aufs Dekolleté geschrieben. Das Video von der Aktion, das Palmer mit der Beschreibung "we are defacing this dirndl!!" auf Facebook teilte, hat bereits 41.000 Aufrufe. (red, 17.9.2019)