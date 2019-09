Unternehmen kündigt diesjährigen "Made by Google"-Event offiziell an – Neue Google-Home-Geräte, Router und eventuell auch ein Pixelbook erwartet

Asiatische Blogger haben zum Teil bereits Zugriff auf das Pixel 4. Foto: Rabbit TV / Youtube

Es gibt Geheimnisse, die sind besonders gut gehütet, und dann gibt es das Pixel 4: Über Googles kommendes Smartphone sind in den vergangenen Wochen bereits fast alle Details durchgesickert. Neben einer ungewohnt offenen PR-Politik des Unternehmens liegt dies nicht zuletzt daran, dass ein vietnamesischer Händler bereits einige Exemplare auf unbekannten Wegen erhalten und an Blogger verkauft hat. Nun gibt es ein weiteres Puzzlestück, und zwar einen offiziellen Vorstellungstermin.

Ablauf

Am 15. Oktober will Google seinen diesjährigen "Made by Google"-Event abhalten. Als Veranstaltungsort wurde New York auserkoren, in den Vorjahren wurden die Hardware-Launches von Google in San Francisco abgehalten. Dies hat für europäische Interessenten einen entscheidenden Vorteil: Der Start ist mit 16:00 (MESZ) nämlich einige Stunden früher als es noch 2018 der Fall war. Zu der offiziellen Produktpräsentation sind zwar nur Pressevertreter zugelassen, wie gewohnt bietet Google aber auch einen Live-Stream an.

Pixel 4

Im Zentrum des Events werden fraglos die neuen Smartphone Pixel 4 und Pixel 4 XL stehen. Diese sollen nicht zuletzt mit Neuerungen wie einem Mini-Radar zur Gestensteuerung sowie einem 90-Hz-Display aufwarten können. Zudem geht Google erstmals von seinem Fokus auf eine einzelne Hauptkamera ab, das Pixel 4 soll zusätzlich einen zweiten Sensor samt Telefoto-Linse aufweisen. Der Fokus wird aber weiter auf Googles Fortschritte in der "Computational Photography" also der smarten Kombination mehrere Bilder bleiben. So ist etwa ein Astrofotografie-Modus geplant, mit dem der Sternenhimmel aufgenommen werden kann.

Nicht nur Smartphones

Neben dem Pixel 4 wird aber auch noch andere neue Hardware erwartet. So soll mit dem Nest Mini ein Nachfolger für den smarten Lautsprecher Google Home Mini kommen. Zudem gab es in den vergangenen Monaten auch immer wieder Hinweise auf ein neues Pixelbook, also einen Nachfolger für Googles eigenen Chrome-OS-Laptop. Auch neue WLAN-Router könnte es dieses Jahr geben. (apo, 17.9.2019)