Die serbische Ministerpräsidentin Ana Brnabic kündigte Einkommensteigerungen von bis zu 15 Prozent an.

Belgrad – Die nächsten Parlamentswahlen sind in Serbien im Frühjahr fällig. Das Ringen um die Wählergunst hat aber offenbar schon begonnen. Die Regierung Serbiens hat soeben beschlossen, die Einkommen im öffentlichen Bereich ab November bedeutend – zwischen acht und 15 Prozent – anzuheben.

Es sei ein "glücklicher Tag", meinte Ministerpräsidentin Ana Brnabic, als sie am Montag die Anhebung der Einkommen ankündigte. Dabei hatte der Internationale Währungsfonds (IWF), mit welchem Serbien im Vorjahr ein dreijähriges Abkommen vereinbarte, welches eine beratende IWF-Hilfe vorsieht, wiederholt empfohlen, die Einkommen nicht über sechs Prozent zu erhöhen.

Die geplante Anhebung von Einkommen – davon profitieren sollen etwa 600.000 Beschäftigte in der Verwaltung, Gesundheits-, Bildungswesen, bei der Polizei und den Streitkräften – erfolgt nach Angaben von Brnabic und Finanzminister Sinisa Mali dank des Überschusses in der Staatskasse.

Experten vermuten "politische Motive"

Pensionisten, welche die größte Last der vom IWF auferlegten Sparmaßnahmen zu tragen hatten, als die Renten Ende 2014 um bis zu 23 Prozent gesenkt wurden, können laut Brnabic nun mit einer einmaligen Staatshilfe in Höhe von 5.000 Dinar (42,50 Euro) rechnen. Eine Pensionsanhebung sei später geplant, erläuterte Brnabic. Ob sie mehr als fünf Prozent betragen wird, konnte die Ministerpräsidentin zuerst nicht sagen.

In Expertenkreisen wurden für die Entscheidung der Regierung unterdessen "politische Motiven" vermutet. Für Einkommenssteigerungen über sechs bis sieben Prozent gebe es keine wirtschaftlichen Motive, meinte Wirtschaftsexperte Sara Randjelovic für den TV-Sender N1. Belgrader Analysten warnen unterdessen, dass das heurige Wirtschaftswachstum womöglich gar nicht die geplanten 3,5 Prozent des BIP erreichen wird.

Durch die Anhebung der Einkommen dürfte ein langjähriges Versprechen von Präsident Aleksandar Vucic in Erfüllung gehen. Das Durchschnittseinkommen dürfte vor Jahresende bei 500 Euro liegen, wobei durch die Regierungsentscheidung der Unterschied zwischen den Einkommen im öffentlichen Bereich und in der Privatwirtschaft weiter zunehmen wird. In der Privatwirtschaft liegen die Löhne derzeit im Schnitt weit unter 400 Euro. (APA, 17.9.2019)