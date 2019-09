In dieser Galerie: 3 Bilder Das Mate 30 Pro. Foto: Twitter/evleaks Das Mate 30 Lite. Foto: Twitter/evleaks Das Mate 30 Pro in der "Porsche Design"-Edition. Foto: Twitter/evleaks

In wenigen Tagen, konkret am 19. September, wird Huawei sein neues Smartphone-Flaggschiff an den Start bringen. Das Mate 30 stellt ein Unikum in der jüngeren Smartphone-Geschichte dar. Erstmals bringt nämlich ein großer Hersteller ein Android-Handy heraus, bei dem keine Google-Services vorinstalliert sind. Wer das Handy kauft, muss etwa ohne Zugang zum Play Store auskommen. Eine Folge der Sanktionen, die die USA gegen Huawei erlassen haben.

Evan Blass, der sich mit seinem Twitter-Handle @evleaks einen Namen als verlässliche Quelle für Vorabinformationen gemacht hat, hat nun eine Reihe von Renderings veröffentlicht. Sie zeigen die komplette Mate 30-Serie, die aus dem Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 30 Lite und der "Porsche Edition" besteht. Die Bilder und weitere Leaks geben auch ein paar Details über die Hardware preis.

Kamera im Kreis

Zu sehen ist etwa ein neu gestalteter Kameraausschnitt. Statt in einer viereckigen Aussparung sitzen die Kameras nun in einem kreisförmigen Modul, das zentral im oberen Bereich der Rückseite angebracht ist. An Bord sein sollen zwei 40-Megapixel-Kameras, ein Modul mit acht Megapixel sowie ein Time-of-Flight-Sensor, wenn man dem Tweet eines anderen Leakers, UniverseIce, glaubt.

Das Mate 30 Pro bringt einen stark über die Seite gekrümmten Bildschirm mit und verfügt über einen recht breiten "Notch". Das reguläre Modell setzt auf ein flaches Display und eine kleinere Aussparung. Die Lite-Variante unterscheidet sich laut den Leaks zusätzlich mit einem viereckigen Kamera-Modul und einer runden Aussparung für die Frontkamera anstelle eines Notch. Zudem sitzt hier der Fingerabdruckscanner auf der Rückseite, statt unter dem Bildschirm.

Laut Blass ist das Mate 30 Lite schlicht die europäische Variante des Nova 5i Pro, das Ende Juli in China vorgestellt wurde. Während die anderen beiden Handys mit dem neuen Spitzenchip Kirin 990 laufen sollen, ist hier mit dem Kirin 810 Mittelklassehardware verbaut. Vervollständigt wird das Aufgebot vom Mate 30 Pro in der "Porsche Design"-Edition. Hier kombiniert Huawei offenbar eine Rückseite mit einem gläsernen Streifen in schwarzen und rotem Lederfinish.

Der Kirin 990 ist Huaweis erster Chip, den es auch mit integriertem 5G-Modem gibt. Daher besteht wohl eine große Chance, dass das Unternehmen am Donnerstag auch ein 5G-taugliches Modell der neuen Mate 30-Serie herzeigen wird. (red, 17.09.2019)