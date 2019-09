Das in Paris gegründete Label hat in den vergangenen fünf Jahren die Modebranche aufgewirbelt.

Vetements-Designer Demna Gvasalia will sich fortan auf seinen Job bei Balenciaga konzentrieren. Foto: APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Ein T-Shirt, das nahezu wie ein simples DHL-Shirt aussah, eine Jeans, die aus alten Levi's-Modellen gefertigt wurde: Der Designer Demna Gvasalia vom Label Vetements machte in den vergangenen fünf Jahren Schlagzeilen mit Mode, die das Banale zum Luxusgut erhob.

Am 16. September kündigte der Label-Gründer gegenüber dem Branchenblatt WWD nun seinen Abgang an: Das Label Vetements habe die Modeindustrie verändert und für andere Türen aufgestoßen, seine Mission sei damit beendet.

Der in Georgien geborene, in Düsseldorf aufgewachsene Designer Demna Gvasalia hatte die Modemarke 2014 gemeinsam mit seinem Bruder Guram in Paris gegründet, hinter dem Label stand stets ein Kollektiv aus Designern. 2015 wurde Gvasalia außerdem zum Kreativchef des Modehauses Balenciaga ernannt, 2017 verlegte man den Sitz des Unternehmens nach Zürich. (red, 17.9.2019)