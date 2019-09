Zertifizierte Geräte dürfen sich mit diesem Logo schmücken. Foto: Wifi Alliance

Der neueste WLAN-Standard 802.11ax ist nicht nur final spezifiziert, sondern jetzt auch offiziell startklar. Das Konsortium dahinter, die Wifi Alliance, beginnt damit, Zertifikate für Geräte mit der neuen Technologie auszustellen.

Infolge der Umstellung bei der Namensgebung wird die nächste WLAN-Generation schlicht Wifi 6 bezeichnet. Sie bringt einige Fortschritte. Die theoretische Maximalbandbreite steigt etwa von 3,5 auf 9,6 Gigabit/s an. In der Praxis dürften solche Werte zwar kaum erreichbar sein, dennoch ist mit deutlichem Bandbreitengewinn zu rechnen. Auch in puncto Sicherheit wurde bei Wifi 6 durch die verpflichtende Implementation von WPA3-Verschlüsselung nachgerüstet.

Note 10 und neue iPhones kompatibel

Geräte, die den Standard beherrschen, sind schon länger auf dem Markt, ihnen fehlte bisher freilich das entsprechende Zertifikat, das ihnen nun auch nachträglich ausgestellt werden kann. Für eine recht flotte Verbreitung zum Start dürften Apple und Samsung sorgen. So unterstützt etwas das Galaxy Note 10 den Wifi 6-Standard und auch die in Kürze in den Verkauf gehenden iPhone 11-Smartphones sind kompatibel.

Profitieren dürften allerdings noch nicht viele Nutzer davon. Denn bislang gibt es erst wenige Router, die 802.11ax beherrschen. Zudem handelt es sich dabei meist noch um relativ teure Modelle, wie üblich beim Start neuer Produktgenerationen. (red, 17.09.2019)