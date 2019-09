Bis 2030 sinken die Fähigkeiten des Bundesheers auf null, wenn nicht bald Milliardenbeträge lockergemacht werden, sagt Minister Starlinger. Foto: Cremer

Es geht ja nicht ums Bundesheer. Es geht auch nicht um das, was man mit Krieg verbindet. Denn klassische Landesverteidigung, die Abwehr des Angriffs einer Armee auf österreichisches Territorium, können die Streitkräfte unserer Republik längst nicht mehr leisten.

Das ist der Politik auch bewusst – aber alle Parteien reden darum herum. Spitzenpolitiker berufen sich auf budgetäre Zwänge und wissen eine Mehrheit einer durch Jahrzehnte des Friedens für mögliche Bedrohungen unsensibel gewordenen Bevölkerung hinter sich. Krieg kommt eh keiner.

Nüchterne Bilanz

Thomas Starlinger ist kein gelernter Politiker; umso mehr ist er Fachmann. Und er hat in der kurzen Zeit, die ihm als Minister einer Übergangsregierung gegeben ist, etwas geleistet, was anderen Ressorts auch gut anstehen würde: Am Dienstag hat er eine Bestandsaufnahme der Mängel in seinem Ressort vorgelegt.

Diese Bestandsaufnahme legt eindringlich dar, dass die wahrscheinlichste Bedrohung eben nicht von einem Krieg gegen Österreich ausgeht – sondern vielmehr von politischer Erpressung durch Anschläge auf die kritische Infrastruktur, von Angriffen auf das Stromnetz oder (das Beispiel aus Saudi-Arabien steht vor Augen) Raffinerien und Pipelines.

Was im Ernstfall zu tun ist

Das Spektrum dessen, was das Bundesheer in so einem Krisenfall leisten müsste, ist enorm breit. Aber es ist weder der Politik noch der Öffentlichkeit bewusst.

Gut, dass die Mängel angesprochen wurden. Noch besser, wenn die Politik die nötigen Milliarden in die Hand nehmen würde, um sie zu beseitigen. Dabei geht es ja nicht um das Bundesheer. Es geht um Österreichs Sicherheit. (Conrad Seidl, 17.9.2019)