Für eine Nacht öffnet Highclere Castle seine Tore und bietet zwei Superfans die Möglichkeit, in den Drehort der Kultserie "Downton Abbey" einzutauchen und damit nachzuempfinden, wie die Adelsfamilie Crawley gelebt haben könnte.

Anlässlich des Kinostarts von "Downton Abbey" wird das Inserat bei Airbnb am 1. Oktober 2019 ab 13 Uhr zur Buchung freigegeben. Die Unterkunft ist dann für nur eine Nacht zu einem Preis von 168 Euro buchbar.

Highclere Castle: Drehort der Serie "Downton Abbey". Foto: Airbnb

Der Graf und die Gräfin von Carnarvon laden ihre Besucher persönlich zu einem exklusiven Cocktailempfang in den Salon, gefolgt von einem traditionellen Abendessen im Speisesaal, das der hauseigene Butler von Highclere Castle serviert. Auf das Abendessen folgt ein Kaffee in der Bibliothek, bevor sich die Gäste in eines der Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad und einer herrlichen Aussicht auf die 400 Hektar große Parklandschaft zurückziehen können.

Das Schloss hat 300 Zimmer. Foto: Airbnb

Das Schloss selbst verfügt über insgesamt 300 Zimmer auf einer Fläche von über 9.200 Quadratmetern. Die Zimmer sind allesamt üppig eingerichtet, und jedes Detail bietet einen Einblick in die Geschichte von Highclere Castle.

Highclere Castle ist nur für eine Übernachtung für bis zu zwei Gäste am 26. November 2019 zu einem Preis von 168 Euro verfügbar. Das Inserat wird am 1. Oktober 2019 um 13 Uhr zur Buchung freigegeben. Foto: Airbnb

Die Fans haben die Möglichkeit, bekannte Räume wie den Drawing Room zu erkunden oder sich in einem der Galerieschlafzimmer zu entspannen und auf den Pfaden von früheren Königinnen und Königen zu wandeln. (red, 17.9.2019)