Nachdem sich Sozialistenchef Sanchez keine Mehrheit im Parlament sichern konnte, will König Felipe VI. keinen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen

Foto: APA/AFP/JAIME REINA

Madrid – Spanien nimmt Kurs auf vorgezogene Neuwahlen im November. Nachdem sich Sozialisten-Chef Pedro Sanchez keine Mehrheit für seine Wiederwahl durch das Parlament sichern konnte, hat König Felipe VI. der Volksvertretung keinen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Am 10. November werden nun in Spanien Neuwahlen abgehalten, gab Sanchez am Dienstagabend bekannt.

Kein Erfolg bei Merheitsbildung

"Ich habe es mit allen Mitteln versucht, aber sie haben es unmöglich gemacht", zeigte Sanchez in einer Ansprache mit dem Finger auf die anderen Parlamentsparteien. Sanchez regiert Spanien bereits seit dem Sommer des Vorjahres, nachdem der konservative Ministerpräsident Mariano Rajoy durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden war. Bei einer vorgezogenen Parlamentswahl im April wurden die Sozialisten zwar stärkste Kraft im Parlament, verfehlten aber eine absolute Mehrheit. Während Konservative, Liberale und Rechtspopulisten Sanchez nicht unterstützen wollen, scheiterten Koalitionsgespräche mit der linken Partei Unidas Podemos. (APA, 17.9.2019)