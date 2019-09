Mehr als 26.000 Migranten sind derzeit in Unterkünften auf den griechischen Inseln untergebracht – so viele wie noch nie seit 2016

Ankommende Migranten auf der griechischen Insel Lesbos Foto: APA/AFP/ARIS MESSINIS

Athen – Der Flüchtlingszustrom aus der Türkei nach Griechenland dauert an: Am Dienstag setzten knapp 200 Menschen zu den Inseln Chios, Kos und Lesbos über und erreichten so die EU. Weitere 43 Migranten fuhren entlang der Küste aus der Türkei zur griechischen Hafenstadt Alexandroupolis, wie die Küstenwache in Piräus mitteilte.

Höchste Zahl an Registrierungen seit 2016

Indes wurde ein neuer Rekord von Migranten registriert, die in den Lagern und anderen Unterkünften auf den Inseln im Osten der Ägäis ausharren. Nach Angaben des Bürgerschutzministeriums hielten sich auf den Inseln zuletzt mehr als 26.000 Migranten auf. Noch nie seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Flüchtlingspaktes im März 2016 seien es so viele gewesen, berichtete der Staatsrundfunk (ERT). Im April waren auf den Inseln noch 14.000 Migranten.

Der Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei sieht vor, dass die EU alle Flüchtlinge und Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann. Die Bearbeitung der Asylanträge kommt wegen Personalmangels jedoch auch heute auf den griechischen Inseln nur mühsam voran. Die neue konservative griechische Regierung, die seit Juli im Amt ist, hat angekündigt, die Asylverfahren zu beschleunigen. (APA, 17.9.2019)