Washington – Greta Thunberg, die weltweit wahrscheinlich bekannteste Klimaaktivistin, ist vor etwa drei Wochen in den USA angekommen – per CO2-neutraler Segelyacht. Seitdem tourt sie durch den Kontinent, um für ihr Anliegen zu werben, nahm einen Preis von Amnesty International entgegen und will im Herbst an der UN-Klimakonferenz teilnehmen.

Bei einem Treffen von Mitgliedern des US-Senats am Dienstag lobten Abgeordnete die jungen Aktivisten "für ihren Mut und ihre Weisheit, die weit über ihre Alter hinausreicht". Anschließend fragten sie die Jugendlichen um Rat bei der Bekämpfung der Klimakrise.

Thunberg hatte einen Rat parat: "Bitte behalten sie ihr Lob für sich. Wir wollen es nicht." Es ergebe keinen Sinn, junge Menschen einzuladen und ihnen zu sagen, wie inspirierend sie doch seien. "Wenn sie einen Rat wollen: Laden sie Wissenschaftler ein und fragen sie die nach ihrer Einschätzung. Wir wollen nicht gehört werden. Wir wollen, dass die Wissenschaft gehört wird", so Thunberg. In Richtung Kongress sagte sie: "Ich weiß, dass ihr es versucht, aber ihr tut nicht genug. Sorry."



Thunberg forderte den Kongress auf, lieber Wissenschafter statt Klimaaktivisten einzuladen. Foto: APA/AFP/ERIC BARADAT

Treffen mit Barack Obama

Weniger konfrontativ ging es bei bei einem Treffen zwischen Thunberg und Barack Obama her. "Du und ich, wir sind ein Team", sagte der frühere US-Präsident bei einem Treffen mit der 16-Jährigen, wie aus einem von der Obama-Stiftung am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Video zu sehen ist.

Thunberg bedankte sich, dass Obama sich Zeit genommen habe. "Selbstverständlich", antwortete Obama. "Du veränderst die Welt. Deswegen freuen wir uns sehr, Dich bei uns zu haben." Am Ende des Videos fragt Obama: "Kennst Du Fist Bumping?" Dann schlagen beide ihre Fäuste gegeneinander.

Obama Foundation

In einer Mitteilung Obamas heißt es, aus Thunbergs wöchentlichen Schulstreiks für Klimaschutz sei "eine weltweite Bewegung von Millionen junger Menschen" geworden. "Das ist die Macht junger Menschen – sie haben keine Angst zu glauben, dass Veränderung möglich ist." Thunberg verkörpere daher, warum er und Michelle Obama ihre Stiftung gegründet hätten. Die Stiftung teilte mit, das Treffen habe am Montag stattgefunden. Zum Ort machte sie keine Angaben. Thunberg hielt sich am Montag und Dienstag in Washington auf.

Während Obama sich für ein entschiedeneres Eintreten gegen den Klimawandel ausspricht, äußert sein Amtsnachfolger Donald Trump immer wieder Zweifel daran, dass dieser vom Menschen verursacht werde. Thunberg hatte vor ihrer Reise in die Vereinigten Staaten in einem Interview gesagt, sie würde ihre Zeit nicht mit einem Treffen mit US-Präsident Trump "verschwenden" wollen. Von Trumps Seite stand eine solche Zusammenkunft allerdings auch nie zur Debatte.

Globaler Klimastreik am kommenden Freitag

An diesem Mittwoch wird Thunberg gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten bei einer Anhörung eines Unterausschusses des Repräsentantenhauses erwartet. Am kommenden Freitag will sie in New York am globalen Klimastreik der Bewegung Fridays For Future teilnehmen. (red, APA, AFP, 18.9.2019)