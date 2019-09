MOBA feiert bald seinen zehnten Geburtstag und will dabei in die Vergangenheit und Zukunft blicken

Acht Millionen Menschen Spieler hat "LoL" täglich, die gleichzeitig online sind. Foto: LoL

League of Legends feiert am 15. Oktober seinen zehnten Geburtstag. Entwickler Riot Games will das Jubiläum nutzen, um auf die Vergangenheit und Zukunft des MOBAs zu blicken. Zugleich wurde auch verlautbart, dass League of Legends täglich von rund acht Millionen Menschen gleichzeitig gespielt wird. Somit ist es wohl der Free2Play-Titel das wohl meistgespielte PC-Game.

League of Legends

Auch im E-Sport eine Koryphäe

League of Legends zählt auch zu den populärsten Titeln auf der Streaming-Plattform Twitch. Dort schalten täglich hunderttausende ein, wenn es in den "Rift" geht. Auch im E-Sport ist das MOBA eines der beliebtesten Spiele – Anfang Oktober findet mit den Worlds auch die Weltmeisterschaft in Paris statt, bei der Millionen einschalten. (red, 18.9.2019)