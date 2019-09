Während die USA Teheran für die Angriffe verantwortlich machen, gibt Saudi-Arabien an, die Drahtzieher nicht zu kennen

US-Außenminister Pompeo besucht am Mittwoch das verbündete Königreich. Foto: APA/AFP/POOL/MANDEL NGAN

Riad – Nach den Luftangriffen auf zwei saudi-arabische Ölanlagen ist US-Außenminister Mike Pompeo am Mittwochmorgen mit seinem Flugzeug Richtung Saudi-Arabien gestartet – um mit dem Königshaus über die Reaktion auf die Angriffe zu beraten.

Die USA hatten den Iran am Vortag noch deutlicher als bisher für die Angriffe verantwortlich gemacht: Sie sei laut Geheimdiensterkenntnissen "höchstwahrscheinlich" von einer iranischen Basis nahe der Grenze zum Irak ausgegangen, sagten anonyme US-Regierungsvertreter.

Die saudi-arabische Ölproduktion soll in zwei bis drei Wochen wieder vollständig hochgefahren sein, kündigt der Energieminister an. Foto: APA/AFP/PLANET LABS INC./HO

Saudi-Arabien hatte hingegen nach eigenen Angaben am Dienstag noch keine Erkenntnisse darüber, wer hinter den Angriffen steht. Sein Land kenne die Drahtzieher nicht, sagte Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman. Der saudiarabische Botschafter in London sagte allerdings am Mittwoch zur BBC, dass es ziemlich sicher sei, dass der Iran die Attacken unterstützt habe. Es gelte aber zuerst mit den USA, Großbritannien, den Vereinten Nationen und anderen Partnern die Lage aufzuklären.

Zuvor hatte Saudi-Arabien die Vereinten Nationen bei den Ermittlungen um Hilfe gebeten. Frankreich entsandte daraufhin Fachleute in das Königreich, um die Hintergründe aufzuklären, teilte das Präsidialamt in Paris am Mittwoch mit.

Zur Dauer der Lieferausfälle gab es indessen erstmals konkrete Angaben: Die Hälfte der eingebrochenen Ölproduktion sei bereits wiederhergestellt, spätestens Ende September soll die Ölverarbeitung wieder das frühere Niveau erreichen, hieß es vom staatlichen Ölkonzern Saudi Aramco.

Irans Präsident: Drohnenangriff war "Warnung"

Am Samstag hatten mehrere Drohnenangriffe unter anderem die größte saudische Ölraffinerie getroffen und die Produktion auf etwa die Hälfte des üblichen Volumens gesenkt. Zu den Attacken auf die Ölanlagen des Staatskonzerns Aramco in Abqaiq und Khurais hatten sich die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannt.

Der Iran hat Anschuldigungen Washingtons, für die Attacken verantwortlich zu sein, wiederholt zurückgewiesen. Am Mittwoch sagte Präsident Hassan Rohani, dass Saudi-Arabien den Angriff als Warnung der Huthis gegen den Jemen-Krieg auffassen sollte – die einzige Lösung sei ein Ende des Krieges. "Sie haben kein Krankenhaus getroffen, sie haben keine Schule getroffen. Sie haben nur ein Industriezentrum getroffen, um Euch zu warnen", sagte Rouhani. Er betonte auch, dass er keinen Krieg in der Region wolle.

Im Jemen tobt seit 2014 ein Bürgerkrieg mit verheerenden Folgen für die Zivilbevölkerung. Die vom Iran unterstützten Huthis überrannten große Gebiete und vertrieben die international anerkannte Regierung aus der Hauptstadt Sanaa. Daraufhin gründete Saudi-Arabien ein Militärbündnis, das die Huthis unter anderem mit Luftangriffen bekämpft.

Furcht vor Eskalation in der Golf-Region

Einem Medienbericht zufolge erörtert die US-Regierung derzeit mögliche Reaktionen auf die Drohnenangriffe. Unter anderem sei über einen Cyberangriff und einen Militärschlag gegen die iranische Ölinfrastruktur oder die Revolutionsgarden beraten worden, berichtete NBC News.

Indessen hat Saudi-Arabien über Nacht angekündigt, sich der US-geführten Militärmission für maritime Sicherheit in der Golfregion anzuschließen. Nachdem der Iran zwei ausländische Öltanker im Sommer bei der Durchfahrt in der Golfregion festgesetzt hatte, hatten die USA Verbündete für die Marinemission gesucht. Diese hat das Ziel, kommerzielle Schiffe auf den internationalen Handelsrouten im Persischen Golf, dem Golf von Oman, der Straße von Hormuz und der Meerenge Bab al-Mandab zu begleiten und vor Übergriffen zu schützen. (fmo, APA, 18.9.2019)