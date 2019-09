Eigenbau von Studenten könnte es so weit schaffen, wie in Zukunft die Raumschiffe von Virgin Galactic fliegen wollen

Das Team steht bereit. Foto: TU Wien Space Team

Wien/Reno – Im vergangenen Jahr sind sie leider gescheitert, aber jetzt ist alles für den zweiten Anlauf bereit: Die Studenten aus dem "Space Team" der Technischen Universität Wien sind in die Wüste von Nevada gereist, um dort einen "The Hound" benannten Raketentyp aus eigener Entwicklung zu starten. Es gilt, den europäischen Rekord für Studententeams zu knacken. Der liegt aktuell bei 32,3 Kilometern Flughöhe.

Prestigeträchtige Höhe

Läuft alles nach Plan, könnte das TU-Team das deutlich übertreffen und die zwei je rund vier Meter hohen und inklusive Treibstoff 30 Kilogramm schweren Raketen bis auf etwa 100 Kilometer Höhe bringen. Sogar der Weltrekord, den bisher eine Rakete eines Teams der University of Southern California hält, liegt damit in Reichweite. Wichtiger aber noch: Auf dieser Höhe, in der unteren Thermosphäre, befindet sich die sogenannte Kármán-Linie, die Rakete würde somit den "Rand des Weltalls" erreichen. Auch die kommerziellen Flüge von Virgin Galactic sollen ihre Weltraumtouristen künftig auf diese Höhe bringen.

"Welche Höhe wir im Idealfall erreichen können, ist schwer zu sagen, weil die Simulationsrechnungen da auf recht unterschiedliche Ergebnisse kommen. Letztlich werden wir es erst wissen, wenn wir die Sensordaten nach dem Flug analysieren", sagt Projektleiter Christoph Fröhlich. Ihre Starts planen die Wiener Jungforscher im Zeitfenster zwischen Freitag und Sonntag (20. bis 22. September, Ortszeit). Der Countdown bzw. Informations-Updates zum Vorhaben lassen sich auf der Website des Projekts mitverfolgen.

Möge es nach dem Start diesmal bilderbuchmäßig weitergehen! Foto: TU Wien Space Team

Für den Antrieb verwendet das Team kommerzielle Raketentriebwerke, die mit Festbrennstoff betrieben werden. Das Elektronik-System haben die Studenten selbst entwickelt und gebaut. Als Material setzt man auf spezielle glasfaserverstärkte Polymere, die der extremen Belastung standhalten sollen. Durch den Luftwiderstand entwickelt sich beim Aufstieg große Hitze. Nach rund dreieinhalb Sekunden gilt es die dann ausgebrannte erste Stufe abzuwerfen. Nach dem Abtrennen geht es noch weitere fünfzehn Sekunden gleitend hinauf, bis dann in ungefähr zwölf Kilometern die Oberstufe gezündet wird.

Hier gab es im September 2018 ein Problem: Damals verweigerte die zweite Stufe ihren Dienst. "Beim letzten Versuch war ein Sicherheitsmechanismus nicht richtig verkabelt. Dieses Jahr starten wir die Rakete noch einmal, und zusätzlich versuchen wir es noch mit einer in Details verbesserten zweiten Rakete. Vor allem die elektronischen Systeme sowie die Oberstufenzündung wurden überarbeitet", ist Fröhlich zuversichtlich. (red, APA, 18. 9. 2019)