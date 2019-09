Eine Revision am OGH wurde zugelassen, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. Die FPÖ forderte von der Republik 3,4 Millionen Euro

Die FPÖ wollte die Ausgaben für die Präsidentenwahl 2016 aufgrund der Wahlwiederholung zurück. Jetzt ist sie damit in zweiter Instanz gescheitert. Foto: Heribert Corn

Wien – Die FPÖ erhält die zusätzlichen Kosten, die ihr durch die Anfechtung der Bundespräsidentenwahl im Jahr 2016 entstanden sind, von der Republik nicht zurück. Nachdem das Landesgericht für Zivilrechtssachen im Mai gegen die Partei entschieden hat, hat nun auch das Oberlandesgericht Wien die Berufung der Freiheitlichen abgewiesen. Das zweitinstanzliche Urteil ist nicht rechtskräftig, da eine Revision an den Obersten Gerichtshof zugelassen wurde.

Die FPÖ hatte 3,4 Millionen Euro Schadenersatz eingeklagt – weil durch die (von ihr selbst verursachte) Aufhebung der Bundespräsidenten-Stichwahl vom 22. Mai 2016 und die Verschiebung der Wiederholungswahl von Oktober auf Dezember die Wahlkampfkosten für ihren Kandidaten Norbert Hofer gestiegen seien.

FPÖ-Anwalt Dieter Böhmdorfer werde der Partei eine Revision dringend empfehlen. Er sei über die Niederlage in zweiter Instanz nicht enttäuscht, denn Ziel sei von Anfang an gewesen, "dass man in dieser Frage möglichst schnell zum Obersten Gerichtshof kommt", sagt Böhmdorfer.

Stichwahl unvermeidlich

Der Zweck der Wahlwerbung war laut dem Gericht durch die Ereignisse "nicht frustriert". Das bedeutet, dass die Aufwendungen laut Gericht unabhängig vom Ereignis angefallen wären, "denn eine Stichwahl war auf Grund des Wahlergebnisses vom 24. April unvermeidlich".

Nicht begehrt wurden die zusätzlich angefallenen Kosten, die nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, die Stichwahl aufzuheben und nach der Verschiebung des Stichwahltermins durch den Nationalrat vom 2. Oktober auf den 4. Dezember entstanden sind, so das Gericht. Die FPÖ bezifferte nur die Gesamtkosten der Wahlkampfausgaben.

Spenden ohne Gegenleistung

Zur Frage, wem allenfalls ein Ersatzanspruch zustehen könnte, führte das Gericht aus, dass Spenden an Wahlwerber "endgültig und ohne Gegenleistung erbracht" würden. Es sei daher verboten, eine Spende an eine Gegenleistung zu binden: "Da UnterstützerInnen ihre Beiträge endgültig und unbedingt erbringen, können nachfolgende Ereignisse ihre Vermögenssituation nicht beeinträchtigen. Daraus folgt, dass sie jedenfalls nicht vom Schutzzweck der Wahlvorschriften umfasst sind", so das Gericht.

Ob Hofers Vermögen selbst von diesem Schutzzweck erfasst ist, konnte offenbleiben. Er persönlich hatte nicht geklagt, sondern die FPÖ als Partei.

Zur Verschiebung der zweiten Stichwahl, also jene von Oktober auf Dezember, stellt das Gericht fest, dass die Stichwahl-Wiederholung auf einem Bundesgesetz beruhe. Dieses Gesetz wurde vom Nationalrat im September beschlossen und da gesetzestreues Handeln nicht rechtswidrig ist, könnten Schadenersatzansprüche "nicht auf Entscheidungen des Gesetzgebers gestützt werden".

Mehrere Pannen

Bei der Bundespräsidentenwahl 2016 gab es gleich mehrere schwere Pannen: Wegen schwerer Formalfehler bei der Auszählung der Stimmen musste die vom früheren Grünen-Chef Alexander Van der Bellen knapp gewonnene Stichwahl wiederholt werden – und zwar nach einer erfolgreichen Anfechtung durch die FPÖ. Schließlich wurde auch der Termin für die Wahlwiederholung von 2. Oktober auf 4. Dezember verschoben, weil fehlerhafte Wahlkartenkuverts im Umlauf waren. Die Wahlwiederholung gewann Van der Bellen schließlich klar gegen Hofer. (red, APA, 18.9.2019)