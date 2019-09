Im Februar 2019 ist Christoph Chorherr aus dem Wiener Gemeinderat ausgeschieden. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der ehemalige Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr, steht unter Beschuss. Anfang der Woche bestätigte die Wirtschafts- und Korruptionsstanwaltschaft, dass Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Verein S2arch gegen acht Personen stattfinden.

Der Vorwurf, den die Opposition erhebt: Chorherr, Vereinsgründer und bis 2018 Vorstand von S2arch, sei möglicherweise bei Entscheidungen beeinflusst worden, weil Personen aus der Immobilienwirtschaft für den Verein, der Schulen in Südafrika fördert, gespendet haben. Eine anonyme Anzeige ging 2017 ein. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs und der Bestechung.

Chorherr teilte eine Stellungnahme auf Twitter. Er hält fest, dass sein Handeln in der Stadtplanungspolitik "immer zu 100 Prozent das Interesse Wiens im Auge" hatte. Er schließt aus, dass Spenden dieses jemals beeinflusst haben. Er wolle Aufklärung und sieht die Berichterstattung zum jetzigen Zeitpunkt im Zusammenhang mit der Nationalratswahl.

Die Neos haben einen Sondergemeinderat angekündigt, in dem sie nicht nur den Turmbau am Heumarkt, sondern auch das Hochhausprojekt Danube Flats thematisieren wollen. "Die zentrale Frage ist, kann man sich in dieser Stadt eine Flächenwidmung erkaufen oder nicht", sagte der Wiener Neos-Chef Christoph Wiederkehr in der "ZiB 2".

Bei den Danube Flats handelt es sich um einen 163-Meter-Wohnturm bei der Reichsbrücke, der dank einer Umwidmung realisiert werden kann: Vor 2015 waren als Bebauungshöhe 26 Meter zulässig. Die Umwidmung ist mittels Vertrag auch mit Zahlungen in die soziale Infrastruktur verbunden. Ein Vertreter des Projektbetreibers, die Soravia Service GmbH, hat laut Wiederkehr aber auch an Chorherrs Verein gespendet. Zudem sei Chorherr für das Unternehmen nun auch beruflich tätig.

Widmungsprozess "exakt nach Vorschrift"

Am Mittwoch hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme seitens der Soravia Service GmbH an den STANDARD, dass der Widmungsprozess mit "maximaler Transparenz und exakt nach Vorschrift" abgehandelt wurde. Sämtliche Grundlagen der Baugenehmigung inklusive der Flächenwidmung sowie die zugehörigen Verfahrensschritte seien in zweiter Instanz durch das Verwaltungsgericht eingehend geprüft und die ordnungsgemäße Abwicklung des Widmungsverfahrens und der Baugenehmigung umfassend bestätigt worden.

Eine Spende an die Schulprojekte in Südafrika wird bestätigt. Im Zuge des Begräbnisses von Herrn Soravia Senior sei Geld gesammelt worden. Jedoch habe man den Hinweis auf die Projekte nicht von Chorherr erhalten, sondern vom ehemaligen Bezirkshauptmann von Spittal an der Drau, der die Schularchitekten kenne.

Auch zur beruflichen Tätigkeit des Ex-Mandatars wird Stellung bezogen: Chorherr sei nach seinem Ausscheiden aus der Politik ersucht worden, das Unternehmen als freier Berater in den Bereichen geförderter Wohnbau, ökologisch nachhaltige Bauten sowie neue Nutzungskonzepte zu unterstützen. "Seine Expertise und sein Know-how werden hier sehr geschätzt und die Zusammenarbeit wird auch weiterhin bestehen bleiben", heißt es in dem Schreiben. (rwh, 18.9.2019)