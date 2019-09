Im Februar 2019 ist Christoph Chorherr aus dem Wiener Gemeinderat ausgeschieden. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Der ehemalige Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr, steht unter Beschuss. Anfang der Woche bestätigte die Wirtschafts- und Korruptionsstanwaltschaft, dass Ermittlungen in Zusammenhang mit dem Verein S2arch gegen acht Personen stattfinden.

Der Vorwurf, den die Opposition erhebt: Chorherr, Vereinsgründer und bis 2018 Vorstand von S2arch, sei möglicherweise bei Entscheidungen beeinflusst worden, weil Personen aus der Immobilienwirtschaft für den Verein, der Schulen in Südafrika fördert, gespendet haben. Eine anonyme Anzeige ging 2017 ein. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs und der Bestechung.

Chorherr teilte eine Stellungnahme auf Twitter. Er hält fest, dass sein Handeln in der Stadtplanungspolitik "immer zu 100 Prozent das Interesse Wiens im Auge" hatte. Er schließt aus, dass Spenden dieses jemals beeinflusst haben. Er wolle Aufklärung und sieht die Berichterstattung zum jetzigen Zeitpunkt im Zusammenhang mit der Nationalratswahl.

Die Neos haben einen Sondergemeinderat angekündigt, in dem sie nicht nur den Turmbau am Heumarkt, sondern auch das Hochhausprojekt Danube Flats thematisieren wollen. "Die zentrale Frage ist, kann man sich in dieser Stadt eine Flächenwidmung erkaufen oder nicht", sagte der Wiener Neos-Chef Christoph Wiederkehr in der "ZiB 2". (rwh, 18.9.2019)