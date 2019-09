Drei Ösis kochen diese Saison bei "Ready to Beef" auf Vox für Gastgeber Tim Mälzer (re.) und Juror Tim Raue. Foto: TVNOW / Pervin Inan Sertas

Wien – Drei Kochgrößen aus Österreich treten in der neuen TV-Saison beim dritten Vox-Kochformat mit Tim Mälzer und Tim Raue an: Bei "Ready to Beef" brutzeln Neos-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn (Seehof in Golling, M32 in Salzburg), Mario Lohninger (Lohninger, Frankfurt/Main) und Innereienfreund Max Stiegl (Gut Purbach).

Roland Trettl, ehemals Küchenchef in Dietrich Mateschitz' Ikarus im Hangar-7, bekommt ab 24. September mit "True Story" ein weiteres Format auf Vox. Als Gastgeber plaudert er mit Comedian Michael Mittermaier und soll "die skurrilsten und vor allem wahren Geschichten" seiner Gäste "noch einmal Realität werden lassen", lässt der RTL-Sender verlauten.

Nach "First Dates – Ein Tisch für zwei" spielt Trettl auch den Gastgeber im Ableger "First Dates Hotel". Schon seit Montag versucht sich ein Wiener ebenfalls bei Vox im Hauptabend als "Survivor".

Herzoperation live auf RTL

Sonstige Erkenntnisse bei der RTL-Programmpräsentation am Dienstagabend in Wien: RTL kündigt "im Rahmen eines Gesundheitsthementages" die Liveübertragung einer Herzoperation an. Mit TV-Now arbeitet man an der TV-Fassung des "Stern"-Podcasts über die gefälschten Hitler-Tagebücher ("Faking Hitler").

Möglicherweise sehenswert nach ersten Ausschnitten: Jasna Fritzi Bauer ("Jerks", "Dogs of Berlin") in der neuen Vox-Serie "Rampensau" über die 30-jährige Schauspielerin Shiri. Sie sieht aus wie ein Teenager, bekommt deshalb keine ernsthaften Rollen, soll aber undercover für die Polizei in einer Schule vermitteln, damit die ihren mit einer größeren Menge Drogen erwischten Freund glimpflich davonkommen lässt. (fid, 18.9.2019)