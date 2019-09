Gerichte, Geschichten und wunderschöne Landschaftsfotos: "Taste the Wild" ist Koch- und Fotobuch

Ahornsirup und Cranberrys kommen einem als erstes in den Sinn, wenn man über Kanada und Kulinarik nachdenkt. Diese beiden Zutaten werden auch gerne in der kanadischen Küche verwendet, doch es gibt noch einiges mehr zu entdecken und zu erfahren im Buch "Taste the Wild"von Lisa Nieschlag und Lars Wentrup.

Damit sind nicht nur die großartigen Landschaftsfotos von Sascha Talke gemeint, die zwischen den Rezepten auf Doppelseiten sofort Lust auf eine Kanadareise machen.

Lisa Nieschlag, Verena Poppen, Lars Wentrup Taste the Wild

Rezepte und Geschichten aus Kanada Hölker Verlag, 2019

190 Seiten, € 30,90

ISBN 978-3-88117-191-5 Foto: Hölker Verlag, Lisa Nieschlag

Interessant ist beispielsweise, dass das beliebteste Fast-Food-Gericht in Kanada "Poutine" heißt und aus Pommes Frittes besteht, die mit Bratensoße und Käse gegessen werden – ein Rezept gibt es natürlich im Buch. Oder dass Butterscotch-Sauce ungefähr jene Bedeutung hat, die Schokosauce bei uns hat – dazu gibt es ein Waffel-Rezept mit salziger Butterscotch-Sauce.

Foto: Hölker Verlag, Lisa Nieschlag

Kanadische Jakobsmuscheln, die als besonders aromatisch gelten, weil sie in den kalten Gewässern langsamer wachsen, werden in einem fruchtigen Salat verarbeitet, Wildreis kommt als kräftiges Frühstück in Form einer Frittata mit Schwammerl und Speck auf den Tisch.

Überhaupt kann man die Gerichte im Buch nicht unbedingt "leichte Küche" bezeichnen, wenn es um die Kalorienzahl geht. Vom Schwierigkeitsgrad her sind die meisten vorgestellten Gerichte allerdings relativ einfach, wie auch diese Pot Pie:

Foto: Hölker Verlag, Lisa Nieschlag

Nachdem Kanada ein Einwanderungsland ist, spiegeln sich in den Rezepten natürlich die Einflüsse verschiedener Küchen wider, von der britischen, der französischen, der italienischen bis zu ungarischen. Und natürlich lässt auch das Nachbarland USA grüßen: Unter anderem mit einem Rezept für süße Kürbismuffins.

Foto: Hölker Verlag, Lisa Nieschlag

Wer einfach nur schmökern will, der findet zusätzlich zu den Fotos und Rezepten auch noch Kurzgeschichten von kanadischen Autoren. (Petra Eder, 30.9.2019)