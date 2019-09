Neuer Job für Robert C. O'Brien – er wird Trumps Nationaler Sicherheitsberater. Foto: AP/Erik Simander

Washington – Nach dem Rauswurf des Hardliners John Bolton hat US-Präsident Donald Trump einen neuen Nationalen Sicherheitsberater bestimmt: Robert C. O'Brien wird künftig den Präsidenten in Sicherheitsfragen beraten und ein Büro im West Wing des Weißen Hauses beziehen, gab Trump am Mittwoch auf Twitter bekannt.

Der Anwalt, ein Gründungsmitglied der Kanzlei Larson O’Brien, ist der vierte Nationale Sicherheitsberater von Trump in drei Jahren – so viele hatte zuvor noch kein Präsident. Er habe bereits "lange und hart" mit O'Brien zusammengearbeitet, er werde einen "großartigen Job" auf seinem neuen Posten leisten, schrieb Trump.

O'Brien ist bereits seit mehr als einem Jahr als Sondergesandter für Geiselnahmen für die Regierung tätig. Der breiten Öffentlichkeit ist der Anwalt kaum bekannt. Vor wenigen Monaten hatte er allerdings einen seltenen internationalen Auftritt. Der künftige Berater reiste nach Schweden um dem inhaftierten US-Rapper ASAP Rocky und seinen zwei Begleitern in einem Gerichtsverfahren Beistand zu leisten.

Der Einsatz O'Briens hatte für Erstaunen gesorgt, da der Musiker wegen Körperverletzung angeklagt wurde – sich also keineswegs in einer Geiselsituation befand. "Der Präsident hat mich gebeten, hierhin zu kommen und diese amerikanischen Staatsbürger zu unterstützen, und wir arbeiten daran, sie so rasch wie möglich zurückzuholen", sagte O'Brien damals.

ASAP Rocky war am 30. Juni in Stockholm nach einem Konzert an einer Schlägerei beteiligt und wurde wenige Tage später festgenommen. Der Vorfall sorgte international für Aufsehen und für diplomatische Verwerfungen zwischen Washington und Stockholm. Im August wurde der Rapper wegen Körperverletzung zwar verurteilt, inzwischen ist er aber wieder auf freiem Fuß.

Bolton fiel wegen inhaltlicher Differenzen in Ungnade

Trump hatte Bolton Anfang September gefeuert. Dieser galt als Hardliner, der ein bewaffnetes Eingreifen oft noch immer für das probateste Mittel zur Lösung internationaler Konflikte hält. In den Wochen vor Boltons Rauswurf waren vermehrt inhaltliche Differenzen zwischen den beiden zutage getreten. Bolton vertrat unter anderem in der Politik gegenüber dem Iran und Nordkorea eine deutlich härtere Linie als der Präsident.

Der Nationale Sicherheitsberater spielt bei der Ausarbeitung der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik eine wichtige Rolle. Er ist dem Präsidenten direkt unterstellt. O'Brien tritt das Amt in einer Zeit an, in der sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran wegen der jüngsten Luftangriffe auf zwei saudi-arabische Ölanlagen nochmals massiv verschärft haben. (red, 18.9.2019)