Fußballer Erling Braut Haaland entzückt nicht nur Red Bull Salzburg. Foto: APA/BARBARA GINDL

Erling Braut Haaland ist ein Nimmersatt. Sieht er einen Fußball, übermannt ihn die Gier. Der 19-jährige Norweger ist vom Ehrgeiz nicht völlig zerfressen, aber angebissen. Er kommt als Erster zum Training, geht als Letzter. Amtlich sind: 17 Treffer in neun Pflichtpartien, im Schnitt erfüllt er alle 43 Minuten den Sinn eines Mittelstürmers. Arme Verteidiger, die gegen ihn litten, nennen ihn respektvoll "Monster", "Maschine", "Naturgewalt".

Der 1,94 große und 90 Kilo schwere Haaland ist freilich nicht nur auf seine Masse angewiesen, er kann kicken, dribbeln, zeigt Übersicht. Seine Dynamik ist nicht von dieser Welt, die Schusstechnik detto. Im August 2018 wurde der Transfer offiziell. Red Bull Salzburg zahlte rund vier Millionen Euro Ablöse an Molde, man ließ ihn die Saison dort fertigspielen. Er selbst hatte sich den Wechsel genau überlegt, der Ruf Salzburgs, einer der besten Ausbildungsvereine zu sein, hatte den Ausschlag gegeben. Im Jänner ist er eingetroffen. Er legte sofort los und die Schüchternheit ab. "Er ist bescheiden und ein guter Mensch", sagt Trainer Jesse Marsch.

Der gute Mensch hat beim 6:2-Sieg in der Champions League gegen Genk dreimal genetzt. Zum ersten Mal in der zweiten Minute. "Das beste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte." Obwohl er im Mai anlässlich der U20-WM neun Tore gegen Honduras erzielte (12:0).

Sein Gesichtsausdruck hat etwas Spitzbübisches, der Bartwuchs kann warten. Andererseits ist seinem Blick Entschlossenheit zu entnehmen, blöd soll man dem Blonden nicht kommen. Was ihn noch auszeichnet: Er hockt nicht stundenlang vor der Playstation, das Smartphone ist nicht an der Hand angeschraubt, in den sozialen Medien ist er niemals hyperaktiv.

Vater Alf-Inge kickte auch. 34 Länderspiele im Mittelfeld, er diente Nottingham, Leeds und Manchester City. Deshalb wurde Erling am 21. Juli 2000 in Leeds geboren, was nicht typisch norwegisch ist. Alf-Inge wurde am 21. April 2001 im Manchester-Derby von Roy Keane vorsätzlich und brutal gefoult. Aufgrund einer anderen Verletzung beendete er kurz darauf seine Karriere. Die von Erling beginnt gerade. Als er gegen den WAC dreimal traf, nahm er den Ball mit nach Hause. "Der ist jetzt meine Freundin." Der Triplepack gegen Hartberg hatte keine Folgen, er schoss die Kugel ins Publikum. "Sonst wird meine Freundin eifersüchtig." Er hat einen Vertrag bis 2023, sein Markwert wächst stündlich, dürfte bei 20 Millionen liegen. "Schritt für Schritt." (Christian Hackl, 18.9.2019)