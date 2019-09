Aaron Paul als bleifüßiger Automechaniker und Ex-Sträfling auf der Suche nach Rache an dem Mann, der ihn verraten hat. "Need for Speed" um 1.50 Uhr, Puls 4. Foto: © 2014 Constantin Film Verleih GmbH

18.30 MAGAZIN

Konkret: Gold im Tresor – Streit nach Einbruch Kein Vertrauen in die Bank? Herr G. hat sein Geld bislang immer in Form von Goldbarren in seinem Safe bei sich zu Hause verwahrt – knapp 150.000 Euro an Versicherungssumme. Alles schön und gut, bis das Gold gestohlen wurde – Gestaltung von Marianne Waldhäusl. Bis 18.51, ORF 2

20.15 REPORT

Dok 1: Rechts, links – Wer braucht das noch? Zwei Menschen mit völlig unterschiedlichen politischen Standpunkten treffen aufeinander und reisen per Campingbus 1000 Kilometer quer durch Österreich. Dok 1 fragt, welche Bedeutung diese politische Zuordnung heute noch hat. Bis 21.05, ORF1

20.15 DISKUSSION

Wahl 19 – Politik live Wie bewerten Österreichs Politveteranen den aktuellen Wahlkampf, und welche Entwicklungen werden in der heißen Phase noch erwartet? Bei Ingrid Thurnher diskutieren: Franz Fischler, Josef Cap, Dieter Böhmdorfer, Ulrike Lunacek, Heide Schmidt und Wolfgang Zinggl. Bis 21.20, ORF 3

21.05REPORT

Talk 1: Das wird man ja wohl noch sagen dürfen! Der Kampfbegriff der politischen Korrektheit zwischen links und rechts. Braucht es für ein funktionierendes Zusammenleben Redetabus? Lisa Gadenstätter lädt den Unternehmer Gerald Hörhan, den Politiker und Sozialarbeiter Efgani Dönmez und die Journalistin Alexandra Stanic zur Diskussion ein. Bis 21.45, ORF1

21.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7 In der diesmaligen Ausgabe stellt sich der Spitzenkandidat der Grünen, Michael Kogler, den Fragen des Publikums und Michael Fleischhackers. Bis 22.15, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Droht nach dem Drohnenangriff auf Förderanlagen in Saudi-Arabien nun ein erhöhter Benzinpreis? Ein Beitrag über Chinas E-Offensive beleuchtet, wie das Land Weltmarktführer bei Elektroautos werden will. Außerdem geht es um geheime Kassen und die Frage, warum die Parteien ihre Finanzen unter Verschluss halten. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Diesmal zu Gast bei Barbara Stöckl: die Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle, der Musiker und Sänger der Band Hunger Lucas Fendrich und die jetzige Fußpflegerin und frühere Theaterdramaturgin Katja Oskamp. Außerdem: der Regisseur Wolfgang Glück, der demnächst 90 Jahre alt wird. Bis 0.05, ORF 2

1.50 ACTIONSPEKTAKEL

Need for Speed (USA/IND 2014, Scott Waugh) Rasantes Actionspektakel mit Aaron Paul: Der Automechaniker Tobey (Paul) und der Ex-Rennfahrer Dino teilen ihre Leidenschaft für illegale Straßenrennen. Doch eines Tages linkt Dino Tobey und lässt ihn verhaften. Jahre nach seiner Zeit im Gefängnis kehrt der Ex-Mechaniker zurück und sehnt sich nach Rache. Bis 3.50, Puls 4

Trailer zu "Need for Speed". diefilmfabrik