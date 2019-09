In dieser Galerie: 4 Bilder Die Huawei Watch GT2 Foto: Android Headlines Der wahrscheinliche Nachfolger zum Huawei Band 3. Foto: Android Headlines Das TV-Gerät, das mit Harmony OS laufen soll. Foto: Android Headlines Das bereits im Juni vorgestellte Mediapad M6, hier in der 10-Zoll-Ausführung. Foto: Huawei

Am Donnerstagnachmittag lädt Huawei wieder einmal zu einer Produktpräsentation. Was die Geräte betrifft, dürfte es keine Überraschungen geben. Denn Android Headlines will Wind vom kompletten Line-up des Events bekommen haben. Es wird nicht nur die Mate 30-Smartphones zu sehen geben.

Spannend bleibt es aber dennoch. Denn Huawei wird aufgrund der US-Sanktionen erstmals Android-Geräte ohne Google-Dienste zeigen. Dementsprechend ist unklar, wo es sie in Zukunft zu kaufen geben wird.

Mate 30/Pro/Lite

Schon längst gesetzt als Fixstarter für die Veranstaltung sind das Mate 30 und Mate 30 Pro als die neuen Smartphone-Flaggschiffe von Huawei. Dazu gesellt sich eine "Lite"-Ausführung, die für weniger Geld die Mittelklasse bedient.

Wie schon kürzlich berichtet, warten die Geräte mit überarbeitetem Design auf. Beim Mate 30 und Mate 30 Pro sitzen die Kameras nun in einem kreisförmigen Modul im zentralen oberen Teil der Rückseite. Das Pro-Modell bringt einen recht großen "Notch" mit, was zusätzlichen Sensoren für die Gesichtsentsperrung geschuldet sein soll. Hier will Huawei Apples Face ID Konkurrenz machen. Und währen dieses Handy ein über die Ränder gebogenes Display mitbringt, bieten die "normale" Ausgabe und die Lite-Version einen flachen Bildschirm. Ein Unboxing-Video soll bereits das Mate 30 Pro in seiner Gesamtheit zeigen.

Slashleaks

Am Start sein wird auch eine "Porsche Design"-Edition des Mate 30 Pro. Hier setzt man auf eine schwarz-rote Kombination aus Glas und Leder. Nicht überraschend wäre auch eine 5G-Version des Handys, soll doch Huaweis neuer Kirin 990 Chip auch in einer Variante mit integriertem Modem für den neuen Funkstandard erscheinen.

Tablet und Wearables

Auch ein neues und doch wieder nicht so neues Tablet soll Huawei im Gepäck haben. Nämlich das Mediapad M6. Der Öffentlichkeit gezeigt wurde es bereits Ende Juni in China, wo es auch schon länger im Verkauf ist. Gemunkelt wird, dass es ursprünglich auch einen zeitnahen globalen Release hätte geben sollen, dem machten allerdings die US-Sanktionen einen Strich durch die Rechnung.

Und dann sind laut dem Leak auch noch neue Wearables am Programm. Und zwar in Form der Huawei Watch GT2 und einem Fitnessband, dessen Name nicht kolportiert wird. Naheliegend wäre das Huawei Band 4 als Nachfolger der vor einem Jahr gezeigten, dritten Generation.

TV mit Harmony OS

Last but not least ist auch die Präsentation eines Fernsehers geplant. Spezifikationen zu dem Gerät sind noch nicht durchgesickert, es gibt aber bereits Renderbilder. Eines soll aber sicher sein: Er läuft nicht mit Android bzw. Android TV, sondern soll Harmony OS mitbringen, wie schon das "Vision"-TV-Gerät der Firmentochter Honor.

"Globaler" Release

Wenngleich der Event in München stattfindet, was wohl der Partnerschaft mit Porsche geschuldet ist, ist bis dato unklar, welche Geräte wo zu haben sein werden. Sämtliche Geräte stehen aufgrund des Embargos vor der Einschränkung, dass Huawei keine US-Apps direkt darauf zugänglichen machen darf, auch nicht über den eigenen Appstore. Ein Manager hatte im Vorfeld angedeutet, dass Nutzer selbst etwa den Zugang zum Play Store nachinstallieren können, aber auch hier darf Huawei selbst keine Lösungen implementieren

Dennoch ist zumindest beim Mediapad M6 von einem "globalen Release" die Rede. Das könnte aber auch einfach nur bedeuten, dass Huawei das Tablet abseits von China in ausgewählten Märkten verfügbar macht, wo man sich trotz fehlender Google-Dienste Chancen auf Absatz ausrechnet. In europäischen Ländern dürften die Produkte ohne Play Store und Co. einen schweren Stand haben. Dementsprechend, so heißt es von Beobachtern, könnten viele der für morgen erwarteten Geräte gar nicht erst in der EU auf den Markt kommen – oder zumindest nicht, bis die Trump-Regierung ihr Huawei-Embargo beendet. (red, 18.09.2019)