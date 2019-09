Daumen hoch bei Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro und Argentiniens Staatschef Mauricio Macri – aber Daumen nach unten bei Österreichs Parlament. Die Abgeordneten wollen die Regierung verpflichten, Nein zum Mercosur-Pakt mit Südamerika zu sagen. Foto: APA / AFP / Presidencia Agentina / HO

Wien – Der EU-Unterausschuss im Nationalrat hat die Regierung am Mittwoch zu einem Nein zum EU-Mercosur-Abkommen im EU-Rat verpflichtet. Einem entsprechenden Antrag der SPÖ und der Liste Jetzt haben die FPÖ und überraschend auch die ÖVP zugestimmt. Auch ein ähnlicher Antrag der FPÖ wurde von SPÖ und ÖVP angenommen. Jener der ÖVP, dass die Regierung dem Abkommen "in der vorliegenden Form" nicht zustimmen sollte, erhielt keine Mehrheit, weil er den anderen Parteien nicht weit genug ging. Gegen das Veto waren nur die Neos. Sie sind grundsätzlich für das Handelsabkommen, wollen aber Nachverhandlungen, wie es am Nachmittag zur APA hieß.

Der Nationalrat verpflichtet die aktuelle und künftige Bundesregierung zu einem Nein gegen das neue EU-Handelsabkommen mit südamerikanischen Ländern. ORF

Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried bezeichnete die Annahme des SPÖ-Antrags in einer Mitteilung als "großen Erfolg für den Konsumenten-, den Umwelt- und den Tierschutz sowie die Menschenrechte". Die Zustimmung der ÖVP sei "überraschend" gewesen, da diese während der gesamten Ausschusssitzung gegen den SPÖ-Antrag argumentiert habe.

Vorwürfe der Wahltaktik

Zuvor hatte es über die Interpretation Anträge nämlich noch wahlkampfbedingte Diskussionen gegeben. SPÖ und ÖVP warfen sich gegenseitig vor, in Wahrheit gar nicht gegen das Abkommen zu sein und nur aus Taktik zuzustimmen. Wenn die ÖVP behaupte, dass die SPÖ lediglich für Neuverhandlungen sei, dann stimme das nicht, ließen die Sozialdemokraten vor der Abstimmung wissen. Vielmehr treffe das auf die Volkspartei selbst zu. Diese behaupte, das Freihandelsabkommen abzulehnen, stelle aber nur geringe Änderungsbedingungen: "Da müssten also nur ein paar Kleinigkeiten geändert werden, und schon würde es möglicherweise passen", so die Kritik der SPÖ.

FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer bedankte sich bei SPÖ und ÖVP für deren "Kooperation bei diesem wichtigen Thema" – zu dem ja eigentlich die SPÖ und nicht die FPÖ initiativ geworden war. Es dürfe "keinen Kniefall vor den Interessen der Industrie geben".

Greenpeace und Attack erfreut

Aus Sicht der Globalisierungsgegner des Netzwerks Attac muss der vorläufige Stopp "der erste Schritt sein, die konzerngetriebene EU-Handelspolitik grundsätzlich zu hinterfragen und neu auszurichten". Sie hatten so wie die Umweltschutz-Organisation Greenpeace vor dem Abkommen gewarnt. Letztere sieht mit dem heutigen Beschluss nun ihre zentrale Kampagnenforderung umgesetzt.

Im Rat der EU müsste das Mercosur-Abkommen einstimmig verabschiedet werden, eine Zustimmung der österreichischen Regierung ist also nötig. Das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Ländern (Mercado Común del Sur, Gemeinsamer Markt des Südens) soll idealerweise Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay mehr Wohlstand bringen und gleichzeitig europäischen Unternehmen Wachstumsmärkte öffnen.

Bisher müssen Importeure von EU-Waren zum Teil sehr hohe Zölle zahlen, die der Wettbewerbsfähigkeit schaden. Auf Autos sind es beispielsweise 35 Prozent, auf Maschinen 14 bis 20 Prozent und auf Wein 27 Prozent. Die Zölle sollen bei einer Ratifizierung des Abkommens schrittweise abgebaut werden. Gegner sehen in dem Abkommen einen Freibrief für Regierungen, die Abholzung des Regenwaldes voranzutreiben und andere Umweltvergehen zu verüben. Zudem sehen sie europäische Standards gefährdet. (red, APA, 18.9.2019)