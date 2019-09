Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hofft auf eine politische Lösung zur Beilegung des Konflikts in Syrien. Foto: REUTERS

New York – Die Konfliktparteien in Syrien und die UNO haben sich nach den Worten von UN-Generalsekretär Antonio Guterres im Grundsatz auf die Zusammensetzung eines Komitees geeinigt, das eine neue Verfassung für das Bürgerkriegsland ausarbeiten soll. Der UN-Sonderbeauftragte Geir Pedersen sei dabei, gemeinsam mit den Konfliktparteien eine entsprechende Vereinbarung zu finalisieren, sagte Guterres am Mittwoch in New York.

Er hoffe, das mit dem Gremium die Voraussetzungen für eine Beilegung des seit achteinhalb Jahren andauernden Bürgerkriegs in Syrien geschaffen werden könnten, sagte der UN-Generalsekretär. Die UNO arbeitet seit Monaten daran, das Komitee auf den Weg zu bringen. Es soll 150 Mitglieder haben, von denen 50 von der Regierung von Machthaber Bashar al-Assad, 50 von der Opposition und 50 von den Vereinten Nationen bestimmt werden.

Neben der Zusammensetzung des Verfassungskomitees müssen sich die Verhandlungspartner auch noch auf dessen Arbeitsweise und die Machtverteilung in dem Gremium einigen. Dies könnte nach Einschätzung von Diplomaten erneut Monate in Anspruch nehmen. (APA, 19.9.2019)