Am 22. und 29. September präsentieren die vier österreichischen Privatsender gemeinsam die Talk-Runden zur Nationalratswahl

Die drei Moderatoren der Elefantenrunden: Meinrad Knapp (ATV), Corinna Milborn (Puls 4 und Puls 24) und Michael Fleischhacker (Servus TV) Foto: ProSiebenSat.1 Puls 4

In zwei Ausgaben, eine am Sonntag, 22. September, und eine am Wahlsonntag, 29. September, werden sich die vier österreichischen Privaten ATV, Puls 4, Puls 24 und Servus TV zusammenschließen, um die Runde der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl zu präsentieren.

Sonntag, 22. September

Live zu Gast in der 100-minütigen Prime-Time-Übertragung am 22. September werden sein: Sebastian Kurz (ÖVP), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) , Norbert Hofer (FPÖ), Beate Meinl-Reisinger (Neos), Peter Pilz (Jetzt) und Werner Kogler (Grüne).

Moderieren werden Meinrad Knapp (ATV), Corinna Milborn (Puls 4 und Puls 24) und Michael Fleischhacker (Servus TV) – jeweils im gleichen Ausmaß abwechselnd. Das Vor- und Nachprogramm wird, wie üblich, individuell von den Sendern gestaltet.

Highlight am kommenden Sonntag wird die "Sonntagsfrage" bei der "Runde der SpitzenkandidatInnen". Dafür befragt der Meinungsforscher Peter Hajek im Auftrag der vier Sender 3.000 Wahlberechtigte – repräsentativ für die österreichische Bevölkerung – zur kommenden Nationalratswahl. Im Anschluss findet eine Hochschätzung der Sonntagsfrage über den möglichen Wahlausgang statt.

Sonntag, 29. September

Am Wahltag selbst folgt eine Live-Übertragung der "Runde der SpitzenkandidatInnen" aus der Hofburg ab 20.15 Uhr. Hier moderieren Knapp, Milborn und Fleischhacker direkt aus der Wahlzentrale, der Nationalbibliothek in der Hofburg. (red, 19.9.2019)